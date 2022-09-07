https://ria.ru/20220907/kadry-1815145142.html

РСВ: кадры для технологического прорыва необходимо воспитывать со школы

РСВ: кадры для технологического прорыва необходимо воспитывать со школы - РИА Новости, 07.09.2022

РСВ: кадры для технологического прорыва необходимо воспитывать со школы

Проблему нехватки квалифицированных кадров в технологическом секторе следует решать, начиная со школы, считает генеральный директор президентской платформы... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:28

2022-09-07T14:28

2022-09-07T14:52

алексей комиссаров

общество

вэф-2022

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

восточный экономический форум (вэф)

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

навигатор абитуриента

кем стать

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Проблему нехватки квалифицированных кадров в технологическом секторе следует решать, начиная со школы, считает генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.Он отметил, что платформа "Россия - страна возможностей" старается помогать в решении этого вопроса разными способами, в частности, предоставляя возможность участниками проектов платформы пройти стажировки, получить первое место работы, проверить и "прокачать" свои компетенции. "У нас действует уже более 50 центров компетенций при вузах", - пояснил Комиссаров.В центрах компетенций студенты могут проверить свои навыки и получить в качестве приложения к диплому сертификат, подтверждающий оценку soft skills. Студенты также могут развить свои навыки с помощью тех курсов, которые предлагает платформа и сами вузы. В конечном счете, это помогает работодателям найти именно тех людей, которые им нужны, а студентам – хорошую работу, отметил гендиректор платформы "Россия – страна возможностей"."Возвращаясь к долгосрочным целям, очень важно со школьной скамьи, если не раньше думать о поддержке талантов, о том, чтобы эти таланты находить. Для этого у нас есть разные проекты. Например, Национальная технологическая олимпиада для школьников, конкурс "Цифровой прорыв", в котором участвуют айтишники", - добавил Комиссаров.

https://ria.ru/20211007/konkurs-1753547313.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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