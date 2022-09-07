https://ria.ru/20220907/kadry-1815145142.html
РСВ: кадры для технологического прорыва необходимо воспитывать со школы
РСВ: кадры для технологического прорыва необходимо воспитывать со школы - РИА Новости, 07.09.2022
РСВ: кадры для технологического прорыва необходимо воспитывать со школы
Проблему нехватки квалифицированных кадров в технологическом секторе следует решать, начиная со школы, считает генеральный директор президентской платформы... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:28
2022-09-07T14:28
2022-09-07T14:52
алексей комиссаров
общество
вэф-2022
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
восточный экономический форум (вэф)
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
навигатор абитуриента
кем стать
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Проблему нехватки квалифицированных кадров в технологическом секторе следует решать, начиная со школы, считает генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.Он отметил, что платформа "Россия - страна возможностей" старается помогать в решении этого вопроса разными способами, в частности, предоставляя возможность участниками проектов платформы пройти стажировки, получить первое место работы, проверить и "прокачать" свои компетенции. "У нас действует уже более 50 центров компетенций при вузах", - пояснил Комиссаров.В центрах компетенций студенты могут проверить свои навыки и получить в качестве приложения к диплому сертификат, подтверждающий оценку soft skills. Студенты также могут развить свои навыки с помощью тех курсов, которые предлагает платформа и сами вузы. В конечном счете, это помогает работодателям найти именно тех людей, которые им нужны, а студентам – хорошую работу, отметил гендиректор платформы "Россия – страна возможностей"."Возвращаясь к долгосрочным целям, очень важно со школьной скамьи, если не раньше думать о поддержке талантов, о том, чтобы эти таланты находить. Для этого у нас есть разные проекты. Например, Национальная технологическая олимпиада для школьников, конкурс "Цифровой прорыв", в котором участвуют айтишники", - добавил Комиссаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей комиссаров, общество, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф), ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), навигатор абитуриента, кем стать
Алексей Комиссаров, Общество, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей"), Навигатор абитуриента, Кем стать
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Проблему нехватки квалифицированных кадров в технологическом секторе следует решать, начиная со школы, считает генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"Если мы хотим технологических прорывов, технологического суверенитета, то нужно выращивать будущих гениев со школы, и решать текущие тактические задачи, чтобы уже сегодня производить достойный технологичный продукт. Где таких людей брать? Ректоры вузов говорят о необходимости переделать учебные программы под сегодняшние потребности работодателей", - сказал Комиссаров в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022.
Он отметил, что платформа "Россия - страна возможностей"
старается помогать в решении этого вопроса разными способами, в частности, предоставляя возможность участниками проектов платформы пройти стажировки, получить первое место работы, проверить и "прокачать" свои компетенции. "У нас действует уже более 50 центров компетенций при вузах", - пояснил Комиссаров.
В центрах компетенций студенты могут проверить свои навыки и получить в качестве приложения к диплому сертификат, подтверждающий оценку soft skills. Студенты также могут развить свои навыки с помощью тех курсов, которые предлагает платформа и сами вузы. В конечном счете, это помогает работодателям найти именно тех людей, которые им нужны, а студентам – хорошую работу, отметил гендиректор платформы "Россия – страна возможностей".
"Возвращаясь к долгосрочным целям, очень важно со школьной скамьи, если не раньше думать о поддержке талантов, о том, чтобы эти таланты находить. Для этого у нас есть разные проекты. Например, Национальная технологическая олимпиада для школьников, конкурс "Цифровой прорыв", в котором участвуют айтишники", - добавил Комиссаров.