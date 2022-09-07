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В Госдепартаменте США заявили о суверенитете греческих островов - РИА Новости, 07.09.2022
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В Госдепартаменте США заявили о суверенитете греческих островов
В Госдепартаменте США заявили о суверенитете греческих островов - РИА Новости, 07.09.2022
В Госдепартаменте США заявили о суверенитете греческих островов
Суверенитет Греции над островами Эгейского моря не подвергается сомнению, заявил представитель госдепартамента США, отвечая на совместный вопрос корреспондентов РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:52
2022-09-07T08:52
в мире
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
никос дендиас
греция
турция
эгейское море
нато
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АФИНЫ, 7 сен - РИА Новости. Суверенитет Греции над островами Эгейского моря не подвергается сомнению, заявил представитель госдепартамента США, отвечая на совместный вопрос корреспондентов Афинского агентства новостей АМНА, греческого общественного телевидения ERT и сайта Hellas Journal в Вашингтоне по поводу постоянных словесных нападок Турции на Грецию."Государственный департамент занимает четкую позицию в отношении недавнего шквала воинственных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Греции и по вопросу оспаривания суверенитета греческих островов в Эгейском море", - пишет АМНА.По его сообщению, представитель госдепа подтвердил давнюю американскую позицию, согласно которой США должны поощрять своих союзников по НАТО к совместной работе по поддержанию мира и безопасности в регионе и разрешению споров дипломатическим путем."Что касается вопроса оспаривания суверенитета греческих островов в Эгейском море, представитель госдепартамента был столь же ясен. Как он подчеркнул, "суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться и защищаться. Суверенитет Греции над этими островами не подвергается сомнению. Мы призываем все стороны избегать риторики и действий, которые могут еще больше усилить напряженность", - сообщает агентство.Обострение отношенийСоюзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу, 3 сентября, заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше". Во вторник, 6 сентября, Эрдоган заявил, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Турции и попытки поставить под сомнение суверенитет страны.Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Афинах заявил, что Турция пытается повернуть время истории вспять и возродить Османскую империю. По его словам, турецкие официальные лица ежедневно делают "возмутительные заявления", "появляются карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие", а "турецкая сторона заявляет, что эти острова находятся под греческой оккупацией", что Греция не является равной с Турцией и не может быть ее собеседником. Дендиас заявил, что у Греции достаточно сил для того, чтобы защитить родину, территориальную независимость и целостность, и греки рассчитывают также на союзников и партнеров.
https://ria.ru/20220905/samolet-1814426942.html
https://ria.ru/20220905/volneniya-1814620519.html
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греция
турция
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в мире, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, никос дендиас, греция, турция, эгейское море, нато
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис, Никос Дендиас, Греция, Турция, Эгейское море, НАТО
08:52 07.09.2022
 
В Госдепартаменте США заявили о суверенитете греческих островов

В госдепартаменте США заявили о суверенитете греческих островов в Эгейском море

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 7 сен - РИА Новости. Суверенитет Греции над островами Эгейского моря не подвергается сомнению, заявил представитель госдепартамента США, отвечая на совместный вопрос корреспондентов Афинского агентства новостей АМНА, греческого общественного телевидения ERT и сайта Hellas Journal в Вашингтоне по поводу постоянных словесных нападок Турции на Грецию.
"Государственный департамент занимает четкую позицию в отношении недавнего шквала воинственных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Греции и по вопросу оспаривания суверенитета греческих островов в Эгейском море", - пишет АМНА.
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По его сообщению, представитель госдепа подтвердил давнюю американскую позицию, согласно которой США должны поощрять своих союзников по НАТО к совместной работе по поддержанию мира и безопасности в регионе и разрешению споров дипломатическим путем.
"Что касается вопроса оспаривания суверенитета греческих островов в Эгейском море, представитель госдепартамента был столь же ясен. Как он подчеркнул, "суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться и защищаться. Суверенитет Греции над этими островами не подвергается сомнению. Мы призываем все стороны избегать риторики и действий, которые могут еще больше усилить напряженность", - сообщает агентство.

Обострение отношений

Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу, 3 сентября, заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше". Во вторник, 6 сентября, Эрдоган заявил, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций.
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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Афинах заявил, что Турция пытается повернуть время истории вспять и возродить Османскую империю. По его словам, турецкие официальные лица ежедневно делают "возмутительные заявления", "появляются карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие", а "турецкая сторона заявляет, что эти острова находятся под греческой оккупацией", что Греция не является равной с Турцией и не может быть ее собеседником. Дендиас заявил, что у Греции достаточно сил для того, чтобы защитить родину, территориальную независимость и целостность, и греки рассчитывают также на союзников и партнеров.
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