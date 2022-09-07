https://ria.ru/20220907/gaz-1815149267.html

ЕС компенсировал сокращение поставок газа из России, заявила фон дер Ляйен

ЕС компенсировал сокращение поставок газа из России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.09.2022

ЕС компенсировал сокращение поставок газа из России, заявила фон дер Ляйен

Евросоюз пока что смог полностью компенсировать сокращение поставок российского газа топливом от других поставщиков, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:39

2022-09-07T14:39

2022-09-07T14:39

экономика

урсула фон дер ляйен

россия

газпром

евросоюз

северный поток

еврокомиссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз пока что смог полностью компенсировать сокращение поставок российского газа топливом от других поставщиков, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Если вы посмотрите на сокращение, которое сделала Россия по газу, то мы пока смогли полностью компенсировать импорт газа за счёт других надежных поставщиков", - сказала она на пресс-конференции.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.Вместе с тем поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html

https://ria.ru/20220907/uniper-1814991478.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, урсула фон дер ляйен, россия, газпром, евросоюз, северный поток, еврокомиссия, в мире