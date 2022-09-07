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ЕС компенсировал сокращение поставок газа из России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.09.2022
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ЕС компенсировал сокращение поставок газа из России, заявила фон дер Ляйен
ЕС компенсировал сокращение поставок газа из России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.09.2022
ЕС компенсировал сокращение поставок газа из России, заявила фон дер Ляйен
Евросоюз пока что смог полностью компенсировать сокращение поставок российского газа топливом от других поставщиков, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:39
2022-09-07T14:39
экономика
урсула фон дер ляйен
россия
газпром
евросоюз
северный поток
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз пока что смог полностью компенсировать сокращение поставок российского газа топливом от других поставщиков, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Если вы посмотрите на сокращение, которое сделала Россия по газу, то мы пока смогли полностью компенсировать импорт газа за счёт других надежных поставщиков", - сказала она на пресс-конференции.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.Вместе с тем поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html
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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, газпром, евросоюз, северный поток, еврокомиссия, в мире
Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Газпром, Евросоюз, Северный поток, Еврокомиссия, В мире
14:39 07.09.2022
 
ЕС компенсировал сокращение поставок газа из России, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ЕС заместил снижение поставок газа из России топливом от других поставщиков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз пока что смог полностью компенсировать сокращение поставок российского газа топливом от других поставщиков, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Если вы посмотрите на сокращение, которое сделала Россия по газу, то мы пока смогли полностью компенсировать импорт газа за счёт других надежных поставщиков", - сказала она на пресс-конференции.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
Вместе с тем поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
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ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенРоссияГазпромЕвросоюзСеверный потокЕврокомиссияВ мире
 
 
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