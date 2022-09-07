https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html

Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России

Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России - РИА Новости, 07.09.2022

Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России

Председательствующая в ЕС Чехия не хочет рассматривать введение потолка стоимости российского газа, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела на заседании... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:00

2022-09-07T11:00

2022-09-07T12:07

экономика

чехия

россия

совет ес

евросоюз

природный газ

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ПРАГА, 7 сен — РИА Новости. Председательствующая в ЕС Чехия не хочет рассматривать введение потолка стоимости российского газа, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела на заседании сенатского комитета по экономике.В пятницу в Брюсселе пройдет внеочередное заседание министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. По словам Сикелы, он планирует обсудить, в частности, разделение цен на электроэнергию и газ, налоговые изменения для производителей и дистрибьюторов энергии, а также квоты на выбросы.Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива из России заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" будет более активно искать альтернативных покупателей.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815015107.html

чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, чехия, россия, совет ес, евросоюз, природный газ