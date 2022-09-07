11:00 07.09.2022 (обновлено: 12:07 07.09.2022)
Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России
Чехия захотела снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
ПРАГА, 7 сен — РИА Новости. Председательствующая в ЕС Чехия не хочет рассматривать введение потолка стоимости российского газа, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела на заседании сенатского комитета по экономике.
"Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", — заявил чиновник.
В пятницу в Брюсселе пройдет внеочередное заседание министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. По словам Сикелы, он планирует обсудить, в частности, разделение цен на электроэнергию и газ, налоговые изменения для производителей и дистрибьюторов энергии, а также квоты на выбросы.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.
О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива из России заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" будет более активно искать альтернативных покупателей.