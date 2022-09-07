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Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России - РИА Новости, 07.09.2022
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Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России
Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России - РИА Новости, 07.09.2022
Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России
Председательствующая в ЕС Чехия не хочет рассматривать введение потолка стоимости российского газа, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела на заседании... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:00
2022-09-07T12:07
экономика
чехия
россия
совет ес
евросоюз
природный газ
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ПРАГА, 7 сен — РИА Новости. Председательствующая в ЕС Чехия не хочет рассматривать введение потолка стоимости российского газа, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела на заседании сенатского комитета по экономике.В пятницу в Брюсселе пройдет внеочередное заседание министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. По словам Сикелы, он планирует обсудить, в частности, разделение цен на электроэнергию и газ, налоговые изменения для производителей и дистрибьюторов энергии, а также квоты на выбросы.Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива из России заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" будет более активно искать альтернативных покупателей.
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экономика, чехия, россия, совет ес, евросоюз, природный газ
Экономика, Чехия, Россия, Совет ЕС, Евросоюз, Природный газ
11:00 07.09.2022 (обновлено: 12:07 07.09.2022)
 
Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России

Чехия захотела снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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ПРАГА, 7 сен — РИА Новости. Председательствующая в ЕС Чехия не хочет рассматривать введение потолка стоимости российского газа, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела на заседании сенатского комитета по экономике.
"Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", — заявил чиновник.
В пятницу в Брюсселе пройдет внеочередное заседание министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. По словам Сикелы, он планирует обсудить, в частности, разделение цен на электроэнергию и газ, налоговые изменения для производителей и дистрибьюторов энергии, а также квоты на выбросы.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.
О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива из России заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" будет более активно искать альтернативных покупателей.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:39
ФРГ скептически относится к идее о потолке цен на российский газ, пишут СМИ
 
ЭкономикаЧехияРоссияСовет ЕСЕвросоюзПриродный газ
 
 
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