https://ria.ru/20220907/gaz-1815056445.html

Премьер Норвегии не исключил, что страна может ограничить цены на газ

Премьер Норвегии не исключил, что страна может ограничить цены на газ - РИА Новости, 07.09.2022

Премьер Норвегии не исключил, что страна может ограничить цены на газ

Премьер Норвегии Юнас Гар Стере не исключил, что страна может согласиться на добровольное ограничение цен на газ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:40

2022-09-07T10:40

2022-09-07T10:40

в мире

норвегия

европа

сша

евросоюз

еврокомиссия

газпром

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078181_0:251:3118:2004_1920x0_80_0_0_ce0bb3b2897e3a27d1be639f6bd9771d.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер Норвегии Юнас Гар Стере не исключил, что страна может согласиться на добровольное ограничение цен на газ."Я не закрываю двери ни для каких идей ... В глубочайших интересах Норвегии уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров", - заявил Стере в интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос, может ли Норвегия добровольно согласиться на введение потолка цен.По словам премьера Норвегии, страна уже увеличила поставки газа в Европу на 10% в этом году и хочет, чтобы ее признали "предсказуемым и долгосрочным" партнером. Как пишет издание, Стере заявил, что Норвегия открыта к обсуждению потенциальных долгосрочных соглашений с европейскими партнерами.При этом он добавил, что ЕС получает газ от новых поставщиков в США и на Ближнем Востоке и не должен принимать поспешных решений, которые могут поставить это под угрозу."Нужно тщательно оценивать последствия тех или иных мер, чтобы результатом не было сокращение предложения", - заявил он.Как пишет издание, премьер Норвегии отметил, что ЕС должен действовать осторожно, чтобы не принять мер, которые в конечном итоге поставят под угрозу поставки энергии на фоне приближения зимы.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815015107.html

https://ria.ru/20220907/vopros-1814985064.html

https://ria.ru/20220906/gaz-1814936123.html

норвегия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, европа, сша, евросоюз, еврокомиссия, газпром, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков