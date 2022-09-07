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Премьер Норвегии не исключил, что страна может ограничить цены на газ - РИА Новости, 07.09.2022
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Премьер Норвегии не исключил, что страна может ограничить цены на газ
Премьер Норвегии не исключил, что страна может ограничить цены на газ - РИА Новости, 07.09.2022
Премьер Норвегии не исключил, что страна может ограничить цены на газ
Премьер Норвегии Юнас Гар Стере не исключил, что страна может согласиться на добровольное ограничение цен на газ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:40
2022-09-07T10:40
в мире
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газпром
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер Норвегии Юнас Гар Стере не исключил, что страна может согласиться на добровольное ограничение цен на газ."Я не закрываю двери ни для каких идей ... В глубочайших интересах Норвегии уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров", - заявил Стере в интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос, может ли Норвегия добровольно согласиться на введение потолка цен.По словам премьера Норвегии, страна уже увеличила поставки газа в Европу на 10% в этом году и хочет, чтобы ее признали "предсказуемым и долгосрочным" партнером. Как пишет издание, Стере заявил, что Норвегия открыта к обсуждению потенциальных долгосрочных соглашений с европейскими партнерами.При этом он добавил, что ЕС получает газ от новых поставщиков в США и на Ближнем Востоке и не должен принимать поспешных решений, которые могут поставить это под угрозу."Нужно тщательно оценивать последствия тех или иных мер, чтобы результатом не было сокращение предложения", - заявил он.Как пишет издание, премьер Норвегии отметил, что ЕС должен действовать осторожно, чтобы не принять мер, которые в конечном итоге поставят под угрозу поставки энергии на фоне приближения зимы.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.
https://ria.ru/20220907/gaz-1815015107.html
https://ria.ru/20220907/vopros-1814985064.html
https://ria.ru/20220906/gaz-1814936123.html
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в мире, норвегия, европа, сша, евросоюз, еврокомиссия, газпром, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков
В мире, Норвегия, Европа, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Газпром, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков
10:40 07.09.2022
 
Премьер Норвегии не исключил, что страна может ограничить цены на газ

Премьер Норвегии Стере не исключил, что страна может согласиться на ограничение цен на газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер Норвегии Юнас Гар Стере не исключил, что страна может согласиться на добровольное ограничение цен на газ.
"Я не закрываю двери ни для каких идей ... В глубочайших интересах Норвегии уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров", - заявил Стере в интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос, может ли Норвегия добровольно согласиться на введение потолка цен.
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По словам премьера Норвегии, страна уже увеличила поставки газа в Европу на 10% в этом году и хочет, чтобы ее признали "предсказуемым и долгосрочным" партнером. Как пишет издание, Стере заявил, что Норвегия открыта к обсуждению потенциальных долгосрочных соглашений с европейскими партнерами.
При этом он добавил, что ЕС получает газ от новых поставщиков в США и на Ближнем Востоке и не должен принимать поспешных решений, которые могут поставить это под угрозу.
"Нужно тщательно оценивать последствия тех или иных мер, чтобы результатом не было сокращение предложения", - заявил он.
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Как пишет издание, премьер Норвегии отметил, что ЕС должен действовать осторожно, чтобы не принять мер, которые в конечном итоге поставят под угрозу поставки энергии на фоне приближения зимы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.
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