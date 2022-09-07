https://ria.ru/20220907/gaz-1815015107.html

ФРГ скептически относится к идее о потолке цен на российский газ, пишут СМИ

ФРГ скептически относится к идее о потолке цен на российский газ, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2022

ФРГ скептически относится к идее о потолке цен на российский газ, пишут СМИ

Германия скептически относится к идее установить верхний предел цены на российский газ в ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на представителя Минэкономики... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:39

2022-09-07T08:39

2022-09-07T10:35

экономика

евросоюз

германия

россия

природный газ

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Германия скептически относится к идее установить верхний предел цены на российский газ в ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ.Ранее сообщалось, что в ЕС хотят ограничить цену на газ из России на уровне 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной."Мы до сих пор настроены скептически, когда речь идет о вопросах, связанных с потолком цены на газ, но мы в целом готовы к переговорам в европейском формате", — приводит издание слова представителя.Должностные лица в Берлине настаивают на том, что ЕС следует сосредоточиться на менее "провокационных" мерах по снижению цен на энергоносители, например, на налоге на сверхприбыли от продажи энергоносителей.Один из дипломатов из ЕС назвал ФРГ "проблемой", потому что ей требуется много времени на принятие решения относительно потолка цен. Другой считает, что из-за позиции Берлина результат встречи представителей стран Евросоюза 7 сентября, "к сожалению, будет негативным".Германия опасается, что Москва в ответ на ограничение цены полностью прекратит поставки. Эту тревогу разделяет ряд должностных лиц в Брюсселе."Это может привести к сокращению потоков в более мелкие и зависимые Словакию и Чехию", — отметил дипломат ЕС.Резкое снижение объемов импорта газа из России вынудит Германию делиться газом с другими государствами, при этом обделяя себя.Однако, как заявил Politico один польский дипломат, Варшава, в свою очередь, хочет ввести потолок цен на все поставки газа в Европе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этой линии — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220904/vygoda-1814295746.html

https://ria.ru/20220903/politika-1813996488.html

https://ria.ru/20220901/gaz-1813647395.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, германия, россия, природный газ