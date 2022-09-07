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СМИ: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой - РИА Новости, 07.09.2022
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СМИ: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой
СМИ: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой
В Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из России 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:18
2022-09-07T05:09
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из России 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, в которых содержатся предложения по преодолению энергетического кризиса.При этом подобный шаг будет авантюрой, предупреждает Еврокомиссия.Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун заявила, что любые новые меры будут носить временный характер: их могут ввести на шесть месяцев и, возможно, продлить еще на полгода.Однако по мнению министра экологического перехода Испании Тереса Риберы, министрам стран ЕС будет "несколько сложно" решить, как "оформить общий набор методов", и определить технические подробности одобренных мер. Сама Испания не высказала однозначной поддержки идеи потолка цен на импортируемый из России газ. "Я думаю, что это то, что нам обязательно нужно принять во внимание... Вопрос в том, до какой степени мы считаем это чем-то, что мы можем себе позволить", - приводит Politico слова Риберы.Представитель минэкономики ФРГ в свою очередь заявил, что Берлин хочет создать государственную "экспертную комиссию", чтобы определить "наиболее мудрый" подход к ограничению цен на газ. Это, по мнению издания, затормозит быстрое принятие решения на уровне Евросоюза.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
02:18 07.09.2022 (обновлено: 05:09 07.09.2022)
 
СМИ: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой

Politico: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из России 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, в которых содержатся предложения по преодолению энергетического кризиса.

"Предлагаемый потолок цены на газ - 50 евро за мегаватт-час.., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта", - говорится в сообщении газеты.

При этом подобный шаг будет авантюрой, предупреждает Еврокомиссия.
Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун заявила, что любые новые меры будут носить временный характер: их могут ввести на шесть месяцев и, возможно, продлить еще на полгода.
Однако по мнению министра экологического перехода Испании Тереса Риберы, министрам стран ЕС будет "несколько сложно" решить, как "оформить общий набор методов", и определить технические подробности одобренных мер. Сама Испания не высказала однозначной поддержки идеи потолка цен на импортируемый из России газ. "Я думаю, что это то, что нам обязательно нужно принять во внимание... Вопрос в том, до какой степени мы считаем это чем-то, что мы можем себе позволить", - приводит Politico слова Риберы.
Представитель минэкономики ФРГ в свою очередь заявил, что Берлин хочет создать государственную "экспертную комиссию", чтобы определить "наиболее мудрый" подход к ограничению цен на газ. Это, по мнению издания, затормозит быстрое принятие решения на уровне Евросоюза.
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01:02
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