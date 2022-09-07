https://ria.ru/20220907/gaz-1814989360.html

СМИ: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой

СМИ: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой - РИА Новости, 07.09.2022

СМИ: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ, но считают шаг авантюрой

В Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из России 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:18

2022-09-07T02:18

2022-09-07T05:09

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евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из России 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, в которых содержатся предложения по преодолению энергетического кризиса.При этом подобный шаг будет авантюрой, предупреждает Еврокомиссия.Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун заявила, что любые новые меры будут носить временный характер: их могут ввести на шесть месяцев и, возможно, продлить еще на полгода.Однако по мнению министра экологического перехода Испании Тереса Риберы, министрам стран ЕС будет "несколько сложно" решить, как "оформить общий набор методов", и определить технические подробности одобренных мер. Сама Испания не высказала однозначной поддержки идеи потолка цен на импортируемый из России газ. "Я думаю, что это то, что нам обязательно нужно принять во внимание... Вопрос в том, до какой степени мы считаем это чем-то, что мы можем себе позволить", - приводит Politico слова Риберы.Представитель минэкономики ФРГ в свою очередь заявил, что Берлин хочет создать государственную "экспертную комиссию", чтобы определить "наиболее мудрый" подход к ограничению цен на газ. Это, по мнению издания, затормозит быстрое принятие решения на уровне Евросоюза.

https://ria.ru/20220907/vopros-1814985064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире