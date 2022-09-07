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Власти Фиджи упростили правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
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Власти Фиджи упростили правила посещения страны для туристов
Власти Фиджи упростили правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 07.09.2022
Власти Фиджи упростили правила посещения страны для туристов
Фиджи отменили обязательные тесты на COVID-19 по прибытии на фоне сокращения числа заражений коронавирусом, сообщило новозеландское радио RNZ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:07
2022-09-07T06:07
туризм
новости - туризм
фиджи
тихий океан
коронавирус covid-19
туризм
туристы
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фиджи отменили обязательные тесты на COVID-19 по прибытии на фоне сокращения числа заражений коронавирусом, сообщило новозеландское радио RNZ.Одновременно перед посадкой в самолет на Фиджи не нужно подтверждение бронирования отеля, добавили эксперты.В случае появления симптомов заболевания потребуется проведение теста на COVID-19. Если результат окажется положительным, пассажиру будет необходима изоляция минимум на пять дней.Весной этого года острова Фиджи возобновили авиарейсы. В июне открыли границы для круизных судов впервые после почти двухлетнего запрета из-за пандемии. Туристы должны быть вакцинированы, иметь медстраховку и результаты тестов.
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новости - туризм, фиджи, тихий океан, коронавирус covid-19, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Фиджи, Тихий океан, Коронавирус COVID-19, Туризм, туристы
06:07 07.09.2022
 
Власти Фиджи упростили правила посещения страны для туристов

Власти Фиджи отменили обязательные тесты на COVID-19 по прибытии в страну

© Flickr / Paul D'Ambra - AustraliaОтдых на Фиджи
Отдых на Фиджи - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Flickr / Paul D'Ambra - Australia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фиджи отменили обязательные тесты на COVID-19 по прибытии на фоне сокращения числа заражений коронавирусом, сообщило новозеландское радио RNZ.
Одновременно перед посадкой в самолет на Фиджи не нужно подтверждение бронирования отеля, добавили эксперты.
В случае появления симптомов заболевания потребуется проведение теста на COVID-19. Если результат окажется положительным, пассажиру будет необходима изоляция минимум на пять дней.
Весной этого года острова Фиджи возобновили авиарейсы. В июне открыли границы для круизных судов впервые после почти двухлетнего запрета из-за пандемии. Туристы должны быть вакцинированы, иметь медстраховку и результаты тестов.
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