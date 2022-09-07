https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1814915749.html
"Это грозит новым расколом". В Евросоюзе началась борьба за власть
"Это грозит новым расколом". В Евросоюзе началась борьба за власть - РИА Новости, 07.09.2022
"Это грозит новым расколом". В Евросоюзе началась борьба за власть
Украинский вопрос обострил противоречия в ЕС — и без того разношерстном. В большинстве европейских столиц согласны: организация нуждается в глубоком... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:00
2022-09-07T08:00
2022-09-07T08:41
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
франция
европа
россия
евросоюз
еврокомиссия
мид италии
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Елена Попова. Украинский вопрос обострил противоречия в ЕС — и без того разношерстном. В большинстве европейских столиц согласны: организация нуждается в глубоком реформировании. Каком именно и как это скажется на России — в материале РИА Новости.Работает — не трогайТридцать лет назад 12 стран подписали Маастрихтский договор, завершивший процесс унификации денежной и политической системы Западной Европы. Теперь в ЕС 27 государств, и то, что раньше можно было согласовать чуть ли не по телефону, оборачивается долгими бюрократическими процедурами.Об отказе от единогласного принятия решений заговорили после того, как возникли трудности с шестым пакетом санкций против России. Венгрия не желала к нему присоединяться, потребовав прежде гарантий энергетической безопасности. В итоге все растянулось на месяц. В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если Европа хочет двигаться вперед, то нужно отменить право вето в ключевых сферах, например здравоохранении и обороне."Во внешних вопросах нам следует перейти к голосованию квалифицированным большинством", — подчеркнула она.На необходимость реформ в апреле указывали в МИД Италии, в мае — президент Франции Эммануэль Макрон. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, в обозримом будущем к ЕС присоединятся Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы. Соответственно, с консенсусом станет еще сложнее."Мы не сможем избежать дебатов. <...> И мы должны серьезно относиться к своим обещаниям этим странам, потому что другого пути к достижению стабильности на континенте нет. Поэтому давайте обсудим реформы", — предложил канцлер.Дания, Польша, Румыния, Чехия возражают: "У нас уже есть Европа, которая работает". "Споры об изменениях не только не сделают нас сильнее, но и могут нарушить столь необходимое сейчас единство", — предостерег чешский премьер-министр Петр Фиала, чья страна председательствует в Совете ЕС."Это непростая ситуация, — говорит РИА Новости директор Центра европейской информации Николай Топорнин. — Когда-то в ЕС было лишь шесть государств, потом — десять, в 1990-е — 12, а сегодня уже 27. На подходе еще порядка пяти. В таких условиях добиться общего согласия крайне сложно, если вообще возможно".Позиция Шольца вполне понятна. Он хочет, чтобы институты ЕС, определяющие европейскую политику, быстрее принимали решения. И Лиссабонский договор предусматривает квалифицированное большинство при голосовании по определенным вопросам.Сильный противник"Интеграция такого количества государств и их переход от экономики к политике — явление для мира новое", — добавляет Топорнин.Нельзя сказать, что с момента основания ЕС вообще не менялся, просто это было не быстро. Например, Таможенный союз и общая экономическая политика формировались почти 40 лет, с 1951-го, напоминает собеседник РИА Новости.Безусловно, были и потрясения, такие как Brexit, которого мало кто ожидал. Европейские политики стараются упреждать кризисы и реагировать на возникающие вызовы. Отказ от права вето — шаг в этом направлении."Конечно, предстоит всестороннее обсуждение, потому что тут затрагивается суверенное право государств. Но раз вопрос поднимают Германия и Франция, к нему отнесутся серьезно", — заключает эксперт.Политолог Сергей Марков отмечает, что в ЕС развернется борьба. "Польша, Венгрия не хотели бы передавать власть тем, кто находится под влиянием лидеров Евросоюза — Германии и Франции", — пояснил он.Для России же последствия неоднозначные, указывает Марков. С одной стороны, у Прибалтики, Польши, Дании сократятся возможности для шантажа Москвы. С другой — Запад консолидируется. "Исторически чем сильнее разрозненность в Европе, тем больше они по отдельности готовы к сотрудничеству", — уточняет политолог.Реформа, скорее всего, усилит конфронтацию с Россией. Однако, по словам Маркова, маловероятно, что в ближайшем будущем европейцы добровольно откажутся от права вето. Будет много споров и обсуждений, и чем все завершится — большой вопрос.
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урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, франция, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия, мид италии, москва, украина
Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Франция, Европа, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, МИД Италии, Москва, Украина
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Елена Попова. Украинский вопрос обострил противоречия в ЕС — и без того разношерстном. В большинстве европейских столиц согласны: организация нуждается в глубоком реформировании. Каком именно и как это скажется на России — в материале РИА Новости.
Тридцать лет назад 12 стран подписали Маастрихтский договор, завершивший процесс унификации денежной и политической системы Западной Европы. Теперь в ЕС 27 государств, и то, что раньше можно было согласовать чуть ли не по телефону, оборачивается долгими бюрократическими процедурами.
Об отказе от единогласного принятия решений заговорили после того, как возникли трудности с шестым пакетом санкций против России. Венгрия не желала к нему присоединяться, потребовав прежде гарантий энергетической безопасности. В итоге все растянулось на месяц. В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если Европа хочет двигаться вперед, то нужно отменить право вето в ключевых сферах, например здравоохранении и обороне.
"Во внешних вопросах нам следует перейти к голосованию квалифицированным большинством", — подчеркнула она.
На необходимость реформ в апреле указывали в МИД Италии, в мае — президент Франции Эммануэль Макрон. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, в обозримом будущем к ЕС присоединятся Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы. Соответственно, с консенсусом станет еще сложнее.
"Мы не сможем избежать дебатов. <...> И мы должны серьезно относиться к своим обещаниям этим странам, потому что другого пути к достижению стабильности на континенте нет. Поэтому давайте обсудим реформы", — предложил канцлер.
Дания, Польша, Румыния, Чехия возражают: "У нас уже есть Европа, которая работает". "Споры об изменениях не только не сделают нас сильнее, но и могут нарушить столь необходимое сейчас единство", — предостерег чешский премьер-министр Петр Фиала, чья страна председательствует в Совете ЕС.
"Это непростая ситуация, — говорит РИА Новости директор Центра европейской информации Николай Топорнин. — Когда-то в ЕС было лишь шесть государств, потом — десять, в 1990-е — 12, а сегодня уже 27. На подходе еще порядка пяти. В таких условиях добиться общего согласия крайне сложно, если вообще возможно".
Позиция Шольца вполне понятна. Он хочет, чтобы институты ЕС, определяющие европейскую политику, быстрее принимали решения. И Лиссабонский договор предусматривает квалифицированное большинство при голосовании по определенным вопросам.
"Интеграция такого количества государств и их переход от экономики к политике — явление для мира новое", — добавляет Топорнин.
Нельзя сказать, что с момента основания ЕС вообще не менялся, просто это было не быстро. Например, Таможенный союз и общая экономическая политика формировались почти 40 лет, с 1951-го, напоминает собеседник РИА Новости.
Безусловно, были и потрясения, такие как Brexit, которого мало кто ожидал. Европейские политики стараются упреждать кризисы и реагировать на возникающие вызовы. Отказ от права вето — шаг в этом направлении.
"Конечно, предстоит всестороннее обсуждение, потому что тут затрагивается суверенное право государств. Но раз вопрос поднимают Германия и Франция, к нему отнесутся серьезно", — заключает эксперт.
Политолог Сергей Марков отмечает, что в ЕС развернется борьба. "Польша, Венгрия не хотели бы передавать власть тем, кто находится под влиянием лидеров Евросоюза — Германии и Франции", — пояснил он.
Для России же последствия неоднозначные, указывает Марков. С одной стороны, у Прибалтики, Польши, Дании сократятся возможности для шантажа Москвы. С другой — Запад консолидируется. "Исторически чем сильнее разрозненность в Европе, тем больше они по отдельности готовы к сотрудничеству", — уточняет политолог.
Реформа, скорее всего, усилит конфронтацию с Россией. Однако, по словам Маркова, маловероятно, что в ближайшем будущем европейцы добровольно откажутся от права вето. Будет много споров и обсуждений, и чем все завершится — большой вопрос.