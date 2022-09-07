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Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках
Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках - РИА Новости, 07.09.2022
Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках
Ситуация с газом на европейских рынках - это результат работы их специалистов и Европейской комиссии, Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты, РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:11
2022-09-07T11:17
экономика
россия
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ситуация с газом на европейских рынках - это результат работы их специалистов и Европейской комиссии, Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты, заявил президент РФ Владимир Путин."Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. То, что сейчас происходит на европейских рынках, - это результат работы европейских специалистов и Европейской комиссии. Мы всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.По его словам, цена на нефть формируются рынком, и цена газа в долгосрочных контрактах привязана к этой цене, потому что добыча требует больших инвестиций."И тот, кто вкладывает инвестицию в добычу, должен быть уверен в том, что продукт будет реализован, поэтому в целом "Газпром" заинтересован, чтобы иметь долгосрочные контракты",- пояснил президент.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:11 07.09.2022 (обновлено: 11:17 07.09.2022)
 
Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках

Путин назвал ситуацию на европейских рынках результатом работы западных специалистов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ситуация с газом на европейских рынках - это результат работы их специалистов и Европейской комиссии, Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. То, что сейчас происходит на европейских рынках, - это результат работы европейских специалистов и Европейской комиссии. Мы всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
Загнали себя в санкционный тупик – Путин о ситуации с транзитом газа - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:04
Европа зашла в санкционный тупик, заявил Путин
По его словам, цена на нефть формируются рынком, и цена газа в долгосрочных контрактах привязана к этой цене, потому что добыча требует больших инвестиций.
"И тот, кто вкладывает инвестицию в добычу, должен быть уверен в том, что продукт будет реализован, поэтому в целом "Газпром" заинтересован, чтобы иметь долгосрочные контракты",- пояснил президент.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Третий день ВЭФ-2022
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 16

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 16

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Работа стенда медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 16

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 16

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

Стенд, посвященный туризму в Приморском крае, на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 16

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

Cессия Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 16

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

Стенд Министерства транспорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
7 из 16

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 16

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

Экран с трансляцией выступления Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэйя на сессии Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху на Восточном экономическом форуме
9 из 16

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На полях форума открылся стенд ВТБ.

Стенд ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
10 из 16

На полях форума открылся стенд ВТБ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

Командные соревнования по якутским видам спорта Тихоокеанский рубеж в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 16

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 16

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
13 из 16

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
14 из 16

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
15 из 16

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
16 из 16

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 16

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 16

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 16

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 16

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 16

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 16

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 16

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 16

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16

На полях форума открылся стенд ВТБ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 16

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 16

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 16

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
15 из 16

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 16

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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