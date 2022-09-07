https://ria.ru/20220907/evropa-1815067024.html

Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках

Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках - РИА Новости, 07.09.2022

Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках

Ситуация с газом на европейских рынках - это результат работы их специалистов и Европейской комиссии, Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты, РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:11

2022-09-07T11:11

2022-09-07T11:17

экономика

россия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ситуация с газом на европейских рынках - это результат работы их специалистов и Европейской комиссии, Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты, заявил президент РФ Владимир Путин."Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. То, что сейчас происходит на европейских рынках, - это результат работы европейских специалистов и Европейской комиссии. Мы всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.По его словам, цена на нефть формируются рынком, и цена газа в долгосрочных контрактах привязана к этой цене, потому что добыча требует больших инвестиций."И тот, кто вкладывает инвестицию в добычу, должен быть уверен в том, что продукт будет реализован, поэтому в целом "Газпром" заинтересован, чтобы иметь долгосрочные контракты",- пояснил президент.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815064831.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)