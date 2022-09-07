https://ria.ru/20220907/evrokomissiya-1815161809.html
ЕК обсудит со странами Евросоюза лимит цен на российский газ
ЕК обсудит со странами Евросоюза лимит цен на российский газ - РИА Новости, 07.09.2022
ЕК обсудит со странами Евросоюза лимит цен на российский газ
Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе введение потолка цен на российский газ, сообщила глава... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:27
2022-09-07T15:27
2022-09-07T17:33
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
россия
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе введение потолка цен на российский газ, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Потребителей также могут обязать сократить потребление электричества в пиковые часы.Кроме того, Еврокомиссия рассматривает вариант введения лимита на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен. Эти "неожиданные прибыли" могут передать национальным экономикам для поддержки уязвимых потребителей и бизнеса.Полученные таким образом средства государства могли бы тратить на развитие чистых источников энергии.ЕК также предполагает меры поддержки ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы они могли справиться с волатильностью рынков.Эти пять мер Еврокомиссия обсудит со странами — членами ЕС на совете по энергетике в ближайшую пятницу.Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и фон дер Ляйен.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.
https://ria.ru/20220907/krizis-1815151393.html
https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1815136785.html
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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
15:27 07.09.2022 (обновлено: 17:33 07.09.2022)
ЕК обсудит со странами Евросоюза лимит цен на российский газ
ЕК обсудит с Евросоюзом лимит цен на российский газ и снижение потребления электричества
БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе введение потолка цен на российский газ, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Потребителей также могут обязать сократить потребление электричества в пиковые часы.
Кроме того, Еврокомиссия рассматривает вариант введения лимита на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен. Эти "неожиданные прибыли" могут передать национальным экономикам для поддержки уязвимых потребителей и бизнеса.
"Нефтегазовые компании также сделали огромные прибыли. Поэтому мы предложим, чтобы был вклад солидарности для компаний сектора ископаемого топлива", — добавила фон дер Ляйен.
Полученные таким образом средства государства могли бы тратить на развитие чистых источников энергии.
ЕК также предполагает меры поддержки ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы они могли справиться с волатильностью рынков.
Эти пять мер Еврокомиссия обсудит со странами — членами ЕС на совете по энергетике в ближайшую пятницу.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России
и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.
О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и фон дер Ляйен
.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром
" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.