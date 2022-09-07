https://ria.ru/20220907/evrokomissiya-1815161809.html

ЕК обсудит со странами Евросоюза лимит цен на российский газ

ЕК обсудит со странами Евросоюза лимит цен на российский газ - РИА Новости, 07.09.2022

ЕК обсудит со странами Евросоюза лимит цен на российский газ

Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе введение потолка цен на российский газ, сообщила глава... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:27

2022-09-07T15:27

2022-09-07T17:33

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

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еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе введение потолка цен на российский газ, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Потребителей также могут обязать сократить потребление электричества в пиковые часы.Кроме того, Еврокомиссия рассматривает вариант введения лимита на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен. Эти "неожиданные прибыли" могут передать национальным экономикам для поддержки уязвимых потребителей и бизнеса.Полученные таким образом средства государства могли бы тратить на развитие чистых источников энергии.ЕК также предполагает меры поддержки ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы они могли справиться с волатильностью рынков.Эти пять мер Еврокомиссия обсудит со странами — членами ЕС на совете по энергетике в ближайшую пятницу.Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и фон дер Ляйен.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.

https://ria.ru/20220907/krizis-1815151393.html

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1815136785.html

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815071929.html

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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире