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Украинские войска нанесли массированные удары по Энергодару - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/energodar-1815155199.html
Украинские войска нанесли массированные удары по Энергодару
Украинские войска нанесли массированные удары по Энергодару - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска нанесли массированные удары по Энергодару
Энергодар подвергся массированному обстрелу украинских войск, город временно обесточен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:04
2022-09-07T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Энергодар подвергся массированному обстрелу украинских войск, город временно обесточен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."Энергодар под обстрелом. Украинские боевики начали массированный обстрел. В результате город временно обесточен", — написал он.По словам Рогова, мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снижена до 135-140 мегаватт. Информация о пострадавших уточняется.Ранее в среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ в течение суток трижды обстреляли Энергодар, выпустив 16 снарядов. После попадания в трансформаторную подстанцию город оказался обесточен, российская артиллерия в ответ подавила огневые средства противника.Накануне очередной удар украинских войск привел к утечке мазута в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС. Как подчеркивали в администрации города, украинские военные атакуют территорию станции, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии.Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на прошлой неделе. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут находиться на объекте, пока это необходимо. Организация также опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html
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в мире, энергодар, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
15:04 07.09.2022 (обновлено: 17:36 07.09.2022)
 
Украинские войска нанесли массированные удары по Энергодару

Член ВГА Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара украинскими войсками

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Энергодар подвергся массированному обстрелу украинских войск, город временно обесточен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Энергодар под обстрелом. Украинские боевики начали массированный обстрел. В результате город временно обесточен", — написал он.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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По словам Рогова, мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снижена до 135-140 мегаватт. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ в течение суток трижды обстреляли Энергодар, выпустив 16 снарядов. После попадания в трансформаторную подстанцию город оказался обесточен, российская артиллерия в ответ подавила огневые средства противника.
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Путин резко ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими военными
Накануне очередной удар украинских войск привел к утечке мазута в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС. Как подчеркивали в администрации города, украинские военные атакуют территорию станции, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии.
Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на прошлой неделе. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут находиться на объекте, пока это необходимо. Организация также опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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