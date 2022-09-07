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Вучич попросил Эрдогана помочь с поставками электроэнергии для Сербии - РИА Новости, 07.09.2022
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Вучич попросил Эрдогана помочь с поставками электроэнергии для Сербии
Вучич попросил Эрдогана помочь с поставками электроэнергии для Сербии - РИА Новости, 07.09.2022
Вучич попросил Эрдогана помочь с поставками электроэнергии для Сербии
Президент Сербии Александр Вучич попросил турецкого лидера Тайипа Эрдогана помочь со снабжением Сербии электроэнергией из Азербайджана. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:42
2022-09-07T16:12
сербия
александр вучич
в мире
турция
азербайджан
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич попросил турецкого лидера Тайипа Эрдогана помочь со снабжением Сербии электроэнергией из Азербайджана.Президент Турции находится с визитом в Белграде, где в среду провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов."Я попросил помочь президента Эрдогана, и это было бы большой поддержкой для Сербии, ранее я провел разговор с (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым, мы получили согласие, получили цену и договорились с болгарами, готовы получить около двух гигаватт-часов, это десятая часть недостающего нам в зимние месяцы. Это невозможно сделать без Турции, и я попросил президента Эрдогана… помочь с транспортом азербайджанского электричества до нашей территории", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.Президент Сербии сообщил ранее, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Сам Вучич заявил 30 августа, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов на своем этаже в президентской резиденции ради экономии электроэнергии.Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович ранее призвала госструктуры, организации и граждан сэкономить электроэнергию на 15%, по ее словам, государство уже выделило дополнительный миллиард евро на закупку газа и электричества.Она напомнила, что все государственные и муниципальные учреждения должны до 15 сентября разработать и доставить Минэнерго планы снижения расходов энергии на 15%. Министерство горного дела и энергетики Сербии опубликовало 30 августа рекомендации по экономии электроэнергии для государственных, муниципальных, коммерческих учреждений и домовладений в свете роста цен.Кабмин Сербии установил 30 августа цену электроэнергии в 95 евро за мегаватт-час без учета НДС на срок с 1 сентября до 31 декабря для организаций-покупателей на коммерческом рынке. Для предприятий оборонной сферы цена установлена в 86,13 евро за мегаватт-час. Для граждан цена электроэнергии на этот период оставлена прежней - 41 евро за мегаватт-час.Производителем свыше 50% энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".
https://ria.ru/20220907/serbiya-1815155893.html
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сербия, александр вучич, в мире, турция, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев
Сербия, Александр Вучич, В мире, Турция, Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев
14:42 07.09.2022 (обновлено: 16:12 07.09.2022)
 
Вучич попросил Эрдогана помочь с поставками электроэнергии для Сербии

Вучич попросил президента Турции Эрдогана помочь с поставками электроэнергии для Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич попросил турецкого лидера Тайипа Эрдогана помочь со снабжением Сербии электроэнергией из Азербайджана.
Президент Турции находится с визитом в Белграде, где в среду провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
15:05
Если бы Сербия не запаслась газом, была бы катастрофа, заявил Вучич
"Я попросил помочь президента Эрдогана, и это было бы большой поддержкой для Сербии, ранее я провел разговор с (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым, мы получили согласие, получили цену и договорились с болгарами, готовы получить около двух гигаватт-часов, это десятая часть недостающего нам в зимние месяцы. Это невозможно сделать без Турции, и я попросил президента Эрдогана… помочь с транспортом азербайджанского электричества до нашей территории", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.
Президент Сербии сообщил ранее, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Сам Вучич заявил 30 августа, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов на своем этаже в президентской резиденции ради экономии электроэнергии.
Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович ранее призвала госструктуры, организации и граждан сэкономить электроэнергию на 15%, по ее словам, государство уже выделило дополнительный миллиард евро на закупку газа и электричества.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
15:14
Самые высокие цены на электричество в Европе зафиксировали в Британии
Она напомнила, что все государственные и муниципальные учреждения должны до 15 сентября разработать и доставить Минэнерго планы снижения расходов энергии на 15%. Министерство горного дела и энергетики Сербии опубликовало 30 августа рекомендации по экономии электроэнергии для государственных, муниципальных, коммерческих учреждений и домовладений в свете роста цен.
Кабмин Сербии установил 30 августа цену электроэнергии в 95 евро за мегаватт-час без учета НДС на срок с 1 сентября до 31 декабря для организаций-покупателей на коммерческом рынке. Для предприятий оборонной сферы цена установлена в 86,13 евро за мегаватт-час. Для граждан цена электроэнергии на этот период оставлена прежней - 41 евро за мегаватт-час.
Производителем свыше 50% энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
14:06
Австрия на полтора года заморозит цены на электричество
 
СербияАлександр ВучичВ миреТурцияАзербайджанРеджеп Тайип ЭрдоганИльхам Алиев
 
 
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