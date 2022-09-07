https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815079124.html

Путин допустил незначительный спад в российской экономике

Путин допустил незначительный спад в российской экономике - РИА Новости, 07.09.2022

Путин допустил незначительный спад в российской экономике

Спад экономики России в текущем году будет незначительный - 2% или чуть больше, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:58

2022-09-07T11:58

2022-09-07T12:24

экономика

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владивосток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Спад экономики России в текущем году будет незначительный - 2% или чуть больше, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума."Предрекали, что будет очень большой спад экономики, ВВП. Этого не случится - спад будет, но незначительный - где-то два - два с небольшим процента", - сказал Путин. Он отметил, что правительству удалось с помощью эффективных и выверенных мер предотвратить негативный сценарий развития.Накануне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что, по оценке министерства, снижение ВВП в текущем году составит 2,9%, а в 2023 - 0,9%.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815078333.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток, владимир путин