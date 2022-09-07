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Чернышенко отметил четкую связь ДВФУ с передовыми компаниями

Чернышенко отметил четкую связь ДВФУ с передовыми компаниями - РИА Новости, 07.09.2022

Чернышенко отметил четкую связь ДВФУ с передовыми компаниями

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ отметил четкую связь ДВФУ с... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:45

2022-09-07T12:45

2022-09-07T12:45

дмитрий чернышенко

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ отметил четкую связь ДВФУ с технологическими предпринимателями и передовыми компаниями."Дальневосточный федеральный университет абсолютно на уровне находится наших федеральных университетов. Здесь высокая концентрация передовых специалистов и совершенно конкретная связь с технологическими предпринимателями, с передовыми компаниями. Поэтому такие меры поддержки, как передовые инженерные школы и платформы технологического предпринимательства, здесь реализуются", - сказал Чернышенко.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), политика