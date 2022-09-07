https://ria.ru/20220907/dorogi-1815158362.html
Путин примет участие в церемонии открытия движения на ряде участков дорог
Путин примет участие в церемонии открытия движения на ряде участков дорог - РИА Новости, 07.09.2022
Путин примет участие в церемонии открытия движения на ряде участков дорог
Президент России Владимир Путин 8 сентября примет участие в церемонии открытия движения на ряде участков дорог, в том числе М-12, М-5 и Екатеринбургской КАД,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:15
2022-09-07T15:15
2022-09-07T15:15
общество
владимир путин
россия
свердловская область
санкт-петербург
автомобильные дороги
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 сентября примет участие в церемонии открытия движения на ряде участков дорог, в том числе М-12, М-5 и Екатеринбургской КАД, сообщает пресс-служба Кремля."Восьмого сентября Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги", - говорится в сообщении.Первый вводимый в строй участок трассы М-12 Москва-Казань составит 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. Для проезда откроется 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург-Челябинск, в результате чего весь маршрут между двумя городами будет иметь четыре полосы движения. Третий пусковой комплекс ЕКАД замкнет кольцевое автомобильное движение вокруг столицы Свердловской области.Отмечается, что новые участки дорог не только смягчают нагрузку на транспортную сеть в отдельных регионах, но и облегчают дальние перевозки, являясь составными частями общего транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.
https://ria.ru/20220906/doroga-1814930240.html
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общество, владимир путин, россия, свердловская область, санкт-петербург, автомобильные дороги
Общество, Владимир Путин, Россия, Свердловская область, Санкт-Петербург, Автомобильные дороги
Путин примет участие в церемонии открытия движения на ряде участков дорог
Владимир Путин 8 сентября примет участие в открытии движения на новых участках дорог