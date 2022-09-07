https://ria.ru/20220907/dolgov-1814984115.html

В Совфеде рассказали, как США пытаются выбить у России почву из-под ног

В Совфеде рассказали, как США пытаются выбить у России почву из-под ног - РИА Новости, 07.09.2022

В Совфеде рассказали, как США пытаются выбить у России почву из-под ног

США хотят при помощи санкций не столько нанести экономический урон России, сколько закрепить ситуацию, сложившуюся на политической арене, считает заместитель... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:18

2022-09-07T03:18

2022-09-07T03:18

константин долгов

россия

сша

украина

совет федерации рф

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814453070_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_79ebc46211f1895e3fe2f50c6efffd96.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. США хотят при помощи санкций не столько нанести экономический урон России, сколько закрепить ситуацию, сложившуюся на политической арене, считает заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.По мнению сенатора, сейчас политические интересы в мире превалируют над экономическими, чем и объясняются "парадоксальные" антироссийские санкции, вводимые западными государствами. По мнению эксперта, в ближайшее время ждать изменения ситуация не стоит.Кроме того, Америка продолжит пытаться отрезать Россию от высоких технологий, заявил Долгов и призвал в сложившихся условиях развивать в России внутреннее производство, продолжать сотрудничество с дружественными государствами, продвигать неэнергетический экспорт и защищать отечественных производителей.

https://ria.ru/20220906/kompanii-1814723194.html

россия

сша

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

константин долгов, россия, сша, украина, совет федерации рф, китай, в мире