В Совфеде рассказали, как США пытаются выбить у России почву из-под ног
Сенатор Долгов назвал главной целью США попытку "отбросить" Россию назад в развитии
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. США хотят при помощи санкций не столько нанести экономический урон России, сколько закрепить ситуацию, сложившуюся на политической арене, считает заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.
"Главная цель США – не попытка как-то урегулировать ситуацию на Украине, а "отбросить" назад Россию. Вместе с Китаем и Европой мы – основные конкуренты Вашингтона за влияние на международной арене", – рассказал он агентству "Прайм " в рамках ВЭФ.
По мнению сенатора, сейчас политические интересы в мире превалируют над экономическими, чем и объясняются "парадоксальные" антироссийские санкции, вводимые западными государствами. По мнению эксперта, в ближайшее время ждать изменения ситуация не стоит.
Кроме того, Америка продолжит пытаться отрезать Россию от высоких технологий, заявил Долгов и призвал в сложившихся условиях развивать в России внутреннее производство, продолжать сотрудничество с дружественными государствами, продвигать неэнергетический экспорт и защищать отечественных производителей.