15:26 07.09.2022 (обновлено: 15:47 07.09.2022)
Кадры с Путиным на учениях "Восток-2022" заставили британцев понервничать
Mirror: реакция Путина на доклад замминистра обороны говорит об отличном состоянии армии
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Президент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кадры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" показывают, что российские войска находятся в полной боеготовности, написала журналистка британской газеты Mirror Ханна Левен.
На опубликованном телеканалом "Звезда" видео из наблюдательного пункта на полигоне Сергеевский видно, как Путин и Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова.
"Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине", — заключила обозреватель.
Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
В программе значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.