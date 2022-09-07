https://ria.ru/20220907/britantsy-1815161626.html

Кадры с Путиным на учениях "Восток-2022" заставили британцев понервничать

Кадры с Путиным на учениях "Восток-2022" заставили британцев понервничать - РИА Новости, 07.09.2022

Кадры с Путиным на учениях "Восток-2022" заставили британцев понервничать

Кадры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" показывают, что российские... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:26

2022-09-07T15:26

2022-09-07T15:47

владимир путин

сергей шойгу

юнус-бек евкуров

россия

восток (учения)

в мире

японское море

азербайджан

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кадры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" показывают, что российские войска находятся в полной боеготовности, написала журналистка британской газеты Mirror Ханна Левен.На опубликованном телеканалом "Звезда" видео из наблюдательного пункта на полигоне Сергеевский видно, как Путин и Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова."Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине", — заключила обозреватель.Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В программе значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814749698.html

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814758791.html

россия

японское море

азербайджан

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир путин, сергей шойгу, юнус-бек евкуров, россия, восток (учения), в мире, японское море, азербайджан