12:06 07.09.2022 (обновлено: 12:16 07.09.2022)
Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков заявил, что расширение БРИКС и смена его названия пока не обсуждаются
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Расширение БРИКС, как и изменение названия объединения пока не стоят в повестке дня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я бы не говорил, что сейчас расширение БРИКС стоит в повестке дня. Мы, конечно, приветствовали большой интерес со стороны ряда влиятельных международных игроков", - рассказал Рябков журналу "Международная жизнь".
Он отметил, что в БРИКС "по большому счету отсутствует процедура расширения". "Будем смотреть, что дальше. Об изменении аббревиатуры тем более рано говорить. Тем более мы еще даже сам подход не сформулировали. Этим будем заниматься", - сказал дипломат. Однако, добавил он, есть форматы, в которых практиковалось и все больше практикуется работа по линии БРИКС – это БРИКС+. По его словам, к сотрудничеству с БРИКС интерес проявляют "около десятка" стран.
В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.
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