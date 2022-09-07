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Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
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Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД
Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД
Расширение БРИКС, как и изменение названия объединения пока не стоят в повестке дня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:06
2022-09-07T12:16
в мире
сергей рябков
россия
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Расширение БРИКС, как и изменение названия объединения пока не стоят в повестке дня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Я бы не говорил, что сейчас расширение БРИКС стоит в повестке дня. Мы, конечно, приветствовали большой интерес со стороны ряда влиятельных международных игроков", - рассказал Рябков журналу "Международная жизнь".Он отметил, что в БРИКС "по большому счету отсутствует процедура расширения". "Будем смотреть, что дальше. Об изменении аббревиатуры тем более рано говорить. Тем более мы еще даже сам подход не сформулировали. Этим будем заниматься", - сказал дипломат. Однако, добавил он, есть форматы, в которых практиковалось и все больше практикуется работа по линии БРИКС – это БРИКС+. По его словам, к сотрудничеству с БРИКС интерес проявляют "около десятка" стран.В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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в мире, сергей рябков, россия, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:06 07.09.2022 (обновлено: 12:16 07.09.2022)
 
Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков заявил, что расширение БРИКС и смена его названия пока не обсуждаются

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Расширение БРИКС, как и изменение названия объединения пока не стоят в повестке дня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я бы не говорил, что сейчас расширение БРИКС стоит в повестке дня. Мы, конечно, приветствовали большой интерес со стороны ряда влиятельных международных игроков", - рассказал Рябков журналу "Международная жизнь".
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Он отметил, что в БРИКС "по большому счету отсутствует процедура расширения". "Будем смотреть, что дальше. Об изменении аббревиатуры тем более рано говорить. Тем более мы еще даже сам подход не сформулировали. Этим будем заниматься", - сказал дипломат. Однако, добавил он, есть форматы, в которых практиковалось и все больше практикуется работа по линии БРИКС – это БРИКС+. По его словам, к сотрудничеству с БРИКС интерес проявляют "около десятка" стран.
В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.
БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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