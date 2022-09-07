https://ria.ru/20220907/briks-1815081780.html

Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД

Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022

Расширение БРИКС не стоит в повестке дня, заявили в МИД

Расширение БРИКС, как и изменение названия объединения пока не стоят в повестке дня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:06

2022-09-07T12:06

2022-09-07T12:16

в мире

сергей рябков

россия

брикс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Расширение БРИКС, как и изменение названия объединения пока не стоят в повестке дня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Я бы не говорил, что сейчас расширение БРИКС стоит в повестке дня. Мы, конечно, приветствовали большой интерес со стороны ряда влиятельных международных игроков", - рассказал Рябков журналу "Международная жизнь".Он отметил, что в БРИКС "по большому счету отсутствует процедура расширения". "Будем смотреть, что дальше. Об изменении аббревиатуры тем более рано говорить. Тем более мы еще даже сам подход не сформулировали. Этим будем заниматься", - сказал дипломат. Однако, добавил он, есть форматы, в которых практиковалось и все больше практикуется работа по линии БРИКС – это БРИКС+. По его словам, к сотрудничеству с БРИКС интерес проявляют "около десятка" стран.В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, сергей рябков, россия, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)