https://ria.ru/20220907/braverman-1814985207.html

Биография Суэллы Браверман

Биография Суэллы Браверман - РИА Новости, 07.09.2022

Биография Суэллы Браверман

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман (Suella Braverman) родилась 3 апреля 1980 года в Лондоне (Великобритания) в семье иммигрантов из Кении и Маврикия. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:02

2022-09-07T01:02

2022-09-07T01:05

в мире

справки

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1814984850_0:604:2048:1756_1920x0_80_0_0_d60a8fde738fd2a6c25486775ff822f0.jpg

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман (Suella Braverman) родилась 3 апреля 1980 года в Лондоне (Великобритания) в семье иммигрантов из Кении и Маврикия.Изучала право в Куинз-колледже Кембриджского университета, получила степень магистра европейского и французского права в Университете Пантеон-Сорбонна в Париже (Франция). Сдала экзамены на адвоката в Нью-Йорке (США).С 2005 года по 2015 год Браверман работала барристером (категория адвокатов в Великобритании, которые ведут дела). Вела иммиграционные дела, представляла интересы жертв домашнего насилия, владельцев пабов и фермеров и др.С 2010 по 2015 год Суэлла Браверман также входила в коллегию советников при Генеральном прокуроре.В 2015 году была избрана в Палату общин (нижняя палата британского парламента) от округа Фэрем от консерваторов. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах.С января по ноябрь 2018 года была парламентским помощником министра по выходу из ЕС.13 февраля 2020 года была назначена на должность генерального прокурора Англии и Уэльса.6 сентября 2022 года Суэлла Браверман получила пост главы МВД в кабинете министров Лиз Трасс.Суэлла Браверман замужем, у нее двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, справки, великобритания