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Биография Суэллы Браверман - РИА Новости, 07.09.2022
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Биография Суэллы Браверман
Биография Суэллы Браверман - РИА Новости, 07.09.2022
Биография Суэллы Браверман
Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман (Suella Braverman) родилась 3 апреля 1980 года в Лондоне (Великобритания) в семье иммигрантов из Кении и Маврикия. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:02
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в мире
справки
великобритания
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Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман (Suella Braverman) родилась 3 апреля 1980 года в Лондоне (Великобритания) в семье иммигрантов из Кении и Маврикия.Изучала право в Куинз-колледже Кембриджского университета, получила степень магистра европейского и французского права в Университете Пантеон-Сорбонна в Париже (Франция). Сдала экзамены на адвоката в Нью-Йорке (США).С 2005 года по 2015 год Браверман работала барристером (категория адвокатов в Великобритании, которые ведут дела). Вела иммиграционные дела, представляла интересы жертв домашнего насилия, владельцев пабов и фермеров и др.С 2010 по 2015 год Суэлла Браверман также входила в коллегию советников при Генеральном прокуроре.В 2015 году была избрана в Палату общин (нижняя палата британского парламента) от округа Фэрем от консерваторов. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах.С января по ноябрь 2018 года была парламентским помощником министра по выходу из ЕС.13 февраля 2020 года была назначена на должность генерального прокурора Англии и Уэльса.6 сентября 2022 года Суэлла Браверман получила пост главы МВД в кабинете министров Лиз Трасс.Суэлла Браверман замужем, у нее двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, великобритания
В мире, Справки, Великобритания
01:02 07.09.2022 (обновлено: 01:05 07.09.2022)
 

Биография Суэллы Браверман

© AFP 2022 / ISABEL INFANTESСуэлла Браверман
Суэлла Браверман - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / ISABEL INFANTES
Суэлла Браверман. Архивное фото
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Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман (Suella Braverman) родилась 3 апреля 1980 года в Лондоне (Великобритания) в семье иммигрантов из Кении и Маврикия.
Изучала право в Куинз-колледже Кембриджского университета, получила степень магистра европейского и французского права в Университете Пантеон-Сорбонна в Париже (Франция). Сдала экзамены на адвоката в Нью-Йорке (США).
С 2005 года по 2015 год Браверман работала барристером (категория адвокатов в Великобритании, которые ведут дела). Вела иммиграционные дела, представляла интересы жертв домашнего насилия, владельцев пабов и фермеров и др.
С 2010 по 2015 год Суэлла Браверман также входила в коллегию советников при Генеральном прокуроре.
В 2015 году была избрана в Палату общин (нижняя палата британского парламента) от округа Фэрем от консерваторов. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах.
С января по ноябрь 2018 года была парламентским помощником министра по выходу из ЕС.
13 февраля 2020 года была назначена на должность генерального прокурора Англии и Уэльса.
6 сентября 2022 года Суэлла Браверман получила пост главы МВД в кабинете министров Лиз Трасс.
Суэлла Браверман замужем, у нее двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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