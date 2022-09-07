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На Украине предложили приравнять создание "ботоферм" к госизмене - РИА Новости, 07.09.2022
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На Украине предложили приравнять создание "ботоферм" к госизмене
На Украине предложили приравнять создание "ботоферм" к госизмене - РИА Новости, 07.09.2022
На Украине предложили приравнять создание "ботоферм" к госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует ужесточение ответственности за создание "ботоферм", приравняв преступление к государственной измене, заявил в среду РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:21
2022-09-07T18:25
в мире
украина
служба безопасности украины
европейская солидарность
кибербезопасность
кибератаки
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует ужесточение ответственности за создание "ботоферм", приравняв преступление к государственной измене, заявил в среду начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.На сегодняшний день на Украине создание "ботофермы" классифицируется как несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных сетей (статья 361 уголовного кодекса Украины) и влечет наложение штрафа или лишение свободы от 2 до 6 лет максимум."Многие "ботофермы" работают на российские спецслужбы. А значит, квалифицировать такие действия уже стоит как пособничество государству-агрессору или государственную измену, что влечет значительно более высокий уровень ответственности", - приводит слова Витюка пресс-служба СБУ.По его словам, специалисты ведомства нарабатывают соответствующие инициативы и изменения в законодательство. По его мнению, необходимо выделить вопросы квалификации действий, в частности, создание и функционирование "ботоферм" и "ферм троллей" в отдельный состав преступления. По информации службы, с начала 2022 года киберспециалисты обезвредили 35 "ботоферм".За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.Ранее СБУ заявила о ликвидации "ботофермы", которая распространяла дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства страны и принадлежала одной из украинских политических партий. Какая именно партия к этому причастна, в СБУ не уточняли, однако в ряде украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе появилась информация, что речь идет о "Европейской солидарности" Порошенко.
https://ria.ru/20220907/naemniki-1815225382.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, европейская солидарность, кибербезопасность, кибератаки
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Европейская солидарность, Кибербезопасность, Кибератаки
18:21 07.09.2022 (обновлено: 18:25 07.09.2022)
 
На Украине предложили приравнять создание "ботоферм" к госизмене

Начальник департамента СБУ Виюк: ответственность за создание "ботоферм" ужесточат

© Depositphotos / HayDmitriyЛюди за ноутбуками
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Люди за ноутбуками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует ужесточение ответственности за создание "ботоферм", приравняв преступление к государственной измене, заявил в среду начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
На сегодняшний день на Украине создание "ботофермы" классифицируется как несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных сетей (статья 361 уголовного кодекса Украины) и влечет наложение штрафа или лишение свободы от 2 до 6 лет максимум.
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"Многие "ботофермы" работают на российские спецслужбы. А значит, квалифицировать такие действия уже стоит как пособничество государству-агрессору или государственную измену, что влечет значительно более высокий уровень ответственности", - приводит слова Витюка пресс-служба СБУ.
По его словам, специалисты ведомства нарабатывают соответствующие инициативы и изменения в законодательство. По его мнению, необходимо выделить вопросы квалификации действий, в частности, создание и функционирование "ботоферм" и "ферм троллей" в отдельный состав преступления. По информации службы, с начала 2022 года киберспециалисты обезвредили 35 "ботоферм".
За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ заявила о ликвидации "ботофермы", которая распространяла дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства страны и принадлежала одной из украинских политических партий. Какая именно партия к этому причастна, в СБУ не уточняли, однако в ряде украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе появилась информация, что речь идет о "Европейской солидарности" Порошенко.
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