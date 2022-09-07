18:21 07.09.2022 (обновлено: 18:25 07.09.2022)
На Украине предложили приравнять создание "ботоферм" к госизмене
Начальник департамента СБУ Виюк: ответственность за создание "ботоферм" ужесточат
© Depositphotos / HayDmitriyЛюди за ноутбуками
© Depositphotos / HayDmitriy
Люди за ноутбуками. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует ужесточение ответственности за создание "ботоферм", приравняв преступление к государственной измене, заявил в среду начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
На сегодняшний день на Украине создание "ботофермы" классифицируется как несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных сетей (статья 361 уголовного кодекса Украины) и влечет наложение штрафа или лишение свободы от 2 до 6 лет максимум.
"Многие "ботофермы" работают на российские спецслужбы. А значит, квалифицировать такие действия уже стоит как пособничество государству-агрессору или государственную измену, что влечет значительно более высокий уровень ответственности", - приводит слова Витюка пресс-служба СБУ.
По его словам, специалисты ведомства нарабатывают соответствующие инициативы и изменения в законодательство. По его мнению, необходимо выделить вопросы квалификации действий, в частности, создание и функционирование "ботоферм" и "ферм троллей" в отдельный состав преступления. По информации службы, с начала 2022 года киберспециалисты обезвредили 35 "ботоферм".
За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ заявила о ликвидации "ботофермы", которая распространяла дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства страны и принадлежала одной из украинских политических партий. Какая именно партия к этому причастна, в СБУ не уточняли, однако в ряде украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе появилась информация, что речь идет о "Европейской солидарности" Порошенко.