https://ria.ru/20220907/blagoveschensk-1815043229.html
В Благовещенске построят спортивно-культурный комплекс и гостиницу
В Благовещенске построят спортивно-культурный комплекс и гостиницу - РИА Новости, 07.09.2022
В Благовещенске построят спортивно-культурный комплекс и гостиницу
Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиницу международного уровня построят в Благовещенске при финансовой поддержке АО "Корпорация Туризм.РФ", РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:02
2022-09-07T10:02
2022-09-07T10:02
амурская область
экономика
владимир путин
василий орлов (губернатор)
дмитрий чернышенко
благовещенск
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен - РИА Новости. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиницу международного уровня построят в Благовещенске при финансовой поддержке АО "Корпорация Туризм.РФ", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Туризм - одна из ключевых отраслей экономики Амурской области. У Благовещенска в этой части большой потенциал, для реализации которого необходимо развивать инфраструктуру. Мы работаем над её созданием, используя различные механизмы финансирования. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиница международного уровня появятся в Благовещенске при финансовой поддержке Корпорации Туризм.РФ", - цитирует Орлова его пресс-служба.По словам главы области, сотрудничество позволит инвестору гарантированно и в срок реализовать ключевые проекты для комфортного пребывания туристов в Благовещенске.Отмечается, что многофункциональный комплекс со спортивными и культурными объектами будет общей площадью 40 тысяч "квадратов", а гостиничный комплекс на 224 номера на "Золотой миле" в Благовещенске - четырехзвездочным.Соглашение о реализации инвестпроектов в сфере туризма было подписано губернатором Приамурья и гендиректором корпорации Сергеем Сухановым в третий день Восточного экономического форума-2022. Церемония состоялась в присутствии зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко."Сегодня мы сделали очередной шаг к выполнению поручения президента (РФ, Владимира Путина - ред.) по развитию туристической инфраструктуры. Еще пять регионов начинают совместную с Туризм.РФ работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов. А всего соглашения уже заключены с 51 субъектом. В планах до конца года вовлечь в эту работу уже абсолютно все регионы страны. Акцент будем делать, как и отметил глава государства на заседании Госсовета, на создании доступных и комфортных объектов... Впереди нас ждет большая работа, итогом которой станет не только увеличение турпотока до 140 миллионов поездок в год, но и более высокое качество жизни людей", - сказал вице-премьер.Чернышенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал решение о наделении корпорации Туризм.РФ полномочиями агента РФ по совершению от своего имени сделок с земельными участками, находящимися в федеральной собственности. Это позволит сократить время на подготовку инвестиционного лота на срок от шести до девяти месяцев и быстрее выйти на строительную площадку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/shkola-1814810827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, василий орлов (губернатор), дмитрий чернышенко, благовещенск, россия, амурская область, дальневосточный федеральный университет
Амурская область, Экономика, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Дмитрий Чернышенко, Благовещенск, Россия, Амурская область, Дальневосточный федеральный университет
В Благовещенске построят спортивно-культурный комплекс и гостиницу
В Благовещенске построят спортивно-культурный комплекс и гостиницу
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен - РИА Новости. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиницу международного уровня построят в Благовещенске при финансовой поддержке АО "Корпорация Туризм.РФ", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Туризм - одна из ключевых отраслей экономики Амурской области. У Благовещенска в этой части большой потенциал, для реализации которого необходимо развивать инфраструктуру. Мы работаем над её созданием, используя различные механизмы финансирования. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиница международного уровня появятся в Благовещенске при финансовой поддержке Корпорации Туризм.РФ", - цитирует Орлова его пресс-служба.
По словам главы области, сотрудничество позволит инвестору гарантированно и в срок реализовать ключевые проекты для комфортного пребывания туристов в Благовещенске.
Отмечается, что многофункциональный комплекс со спортивными и культурными объектами будет общей площадью 40 тысяч "квадратов", а гостиничный комплекс на 224 номера на "Золотой миле" в Благовещенске - четырехзвездочным.
Соглашение о реализации инвестпроектов в сфере туризма было подписано губернатором Приамурья и гендиректором корпорации Сергеем Сухановым в третий день Восточного экономического форума-2022. Церемония состоялась в присутствии зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко
.
"Сегодня мы сделали очередной шаг к выполнению поручения президента (РФ, Владимира Путина
- ред.) по развитию туристической инфраструктуры. Еще пять регионов начинают совместную с Туризм.РФ работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов. А всего соглашения уже заключены с 51 субъектом. В планах до конца года вовлечь в эту работу уже абсолютно все регионы страны. Акцент будем делать, как и отметил глава государства на заседании Госсовета, на создании доступных и комфортных объектов... Впереди нас ждет большая работа, итогом которой станет не только увеличение турпотока до 140 миллионов поездок в год, но и более высокое качество жизни людей", - сказал вице-премьер.
Чернышенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал решение о наделении корпорации Туризм.РФ полномочиями агента РФ по совершению от своего имени сделок с земельными участками, находящимися в федеральной собственности. Это позволит сократить время на подготовку инвестиционного лота на срок от шести до девяти месяцев и быстрее выйти на строительную площадку.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.