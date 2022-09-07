https://ria.ru/20220907/blagoveschensk-1815043229.html

В Благовещенске построят спортивно-культурный комплекс и гостиницу

В Благовещенске построят спортивно-культурный комплекс и гостиницу - РИА Новости, 07.09.2022

В Благовещенске построят спортивно-культурный комплекс и гостиницу

Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиницу международного уровня построят в Благовещенске при финансовой поддержке АО "Корпорация Туризм.РФ", РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:02

2022-09-07T10:02

2022-09-07T10:02

амурская область

экономика

владимир путин

василий орлов (губернатор)

дмитрий чернышенко

благовещенск

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен - РИА Новости. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиницу международного уровня построят в Благовещенске при финансовой поддержке АО "Корпорация Туризм.РФ", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Туризм - одна из ключевых отраслей экономики Амурской области. У Благовещенска в этой части большой потенциал, для реализации которого необходимо развивать инфраструктуру. Мы работаем над её созданием, используя различные механизмы финансирования. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиница международного уровня появятся в Благовещенске при финансовой поддержке Корпорации Туризм.РФ", - цитирует Орлова его пресс-служба.По словам главы области, сотрудничество позволит инвестору гарантированно и в срок реализовать ключевые проекты для комфортного пребывания туристов в Благовещенске.Отмечается, что многофункциональный комплекс со спортивными и культурными объектами будет общей площадью 40 тысяч "квадратов", а гостиничный комплекс на 224 номера на "Золотой миле" в Благовещенске - четырехзвездочным.Соглашение о реализации инвестпроектов в сфере туризма было подписано губернатором Приамурья и гендиректором корпорации Сергеем Сухановым в третий день Восточного экономического форума-2022. Церемония состоялась в присутствии зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко."Сегодня мы сделали очередной шаг к выполнению поручения президента (РФ, Владимира Путина - ред.) по развитию туристической инфраструктуры. Еще пять регионов начинают совместную с Туризм.РФ работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов. А всего соглашения уже заключены с 51 субъектом. В планах до конца года вовлечь в эту работу уже абсолютно все регионы страны. Акцент будем делать, как и отметил глава государства на заседании Госсовета, на создании доступных и комфортных объектов... Впереди нас ждет большая работа, итогом которой станет не только увеличение турпотока до 140 миллионов поездок в год, но и более высокое качество жизни людей", - сказал вице-премьер.Чернышенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал решение о наделении корпорации Туризм.РФ полномочиями агента РФ по совершению от своего имени сделок с земельными участками, находящимися в федеральной собственности. Это позволит сократить время на подготовку инвестиционного лота на срок от шести до девяти месяцев и быстрее выйти на строительную площадку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/shkola-1814810827.html

https://ria.ru/20220831/kolledzhi-1813324185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, василий орлов (губернатор), дмитрий чернышенко, благовещенск, россия, амурская область, дальневосточный федеральный университет