https://ria.ru/20220907/bezrabotitsa-1815079139.html

Путин заявил, что безработица в России находится на минимуме

Путин заявил, что безработица в России находится на минимуме - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что безработица в России находится на минимуме

Безработица в России находится на минимуме и составляет 3,9%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:58

2022-09-07T11:58

2022-09-07T12:09

экономика

россия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Безработица в России находится на минимуме и составляет 3,9%, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас на минимуме находится безработица - важнейший показатель состояния экономики страны, 3,9%. Во всех развитых экономиках этот показатель значительно выше", - сказал Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)