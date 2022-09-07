https://ria.ru/20220907/arest-1815249053.html

В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся зарезать мужчину в подсобке ТЦ

В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся зарезать мужчину в подсобке ТЦ - РИА Новости, 07.09.2022

В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся зарезать мужчину в подсобке ТЦ

Выборгский районный суд арестовал до 5 ноября Полину Левцову, которая пыталась зарезать человека в подсобном помещении ТРК "Гранд Каньон", сообщили в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:12

2022-09-07T19:12

2022-09-07T19:12

происшествия

санкт-петербург

криминал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Выборгский районный суд арестовал до 5 ноября Полину Левцову, которая пыталась зарезать человека в подсобном помещении ТРК "Гранд Каньон", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полине Левцовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.1 ст.105 (Попытка убийства) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.По мнению следствия, Левцова в подсобном помещении третьего этажа ТЦ "Гранд Каньон" нанесла потерпевшему удар ножом в область спины с целью убийства. Но молодой человек оказал активное сопротивление, поэтому довести свой замысел до конца ей не удалось.В пресс-службе судов добавили, что Левцова вину признала полностью. Срок ареста избран ей до 5 ноября.По сообщению местных СМИ, Левцова встречалась с отцом молодого человека, и убийство задумала из мести после расставания.

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происшествия, санкт-петербург, криминал