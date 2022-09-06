https://ria.ru/20220906/zvanie-1814892132.html
Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли
Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли - РИА Новости, 06.09.2022
Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли
Президент РФ Владимир Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:43
2022-09-06T16:43
2022-09-06T16:43
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства."Конечно, моральное поощрение, признание заслуг крайне важно для любого человека. Не менее иногда даже более важно, чем материальное поощрение. Мы это сделаем" - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ в ответ на предложение губернатора Камчатского края Владимира Солодова установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства.
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владимир путин, россия, камчатский край, владимир солодов, новости - туризм, туризм
Владимир Путин, Россия, Камчатский край, Владимир Солодов, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли
Президент Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли