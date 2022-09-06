https://ria.ru/20220906/zvanie-1814892132.html

Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли

Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли - РИА Новости, 06.09.2022

Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли

Президент РФ Владимир Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:43

2022-09-06T16:43

2022-09-06T16:43

владимир путин

россия

камчатский край

владимир солодов

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства."Конечно, моральное поощрение, признание заслуг крайне важно для любого человека. Не менее иногда даже более важно, чем материальное поощрение. Мы это сделаем" - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ в ответ на предложение губернатора Камчатского края Владимира Солодова установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства.

https://ria.ru/20220906/snegokhod-1814884052.html

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владимир путин, россия, камчатский край, владимир солодов, новости - туризм, туризм