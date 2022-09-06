https://ria.ru/20220906/zelenskiy-1814748170.html
Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков
Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков
Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:06
2022-09-06T10:06
2022-09-06T11:50
владимир путин
владимир зеленский
россия
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом пока речь не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", - сказал Песков."Об этом пока речи не идет", - добавил он в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир зеленский, россия, в мире
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, В мире
10:06 06.09.2022 (обновлено: 11:50 06.09.2022)
Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков
Песков сообщил, что для встречи Путина и Зеленского нужен фундамент договоренности