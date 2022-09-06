https://ria.ru/20220906/zelenskiy-1814748170.html

Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков

Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022

Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков

Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:06

2022-09-06T10:06

2022-09-06T11:50

владимир путин

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в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом пока речь не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", - сказал Песков."Об этом пока речи не идет", - добавил он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, владимир зеленский, россия, в мире