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Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
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Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков
Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков
Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:06
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владимир путин
владимир зеленский
россия
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом пока речь не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", - сказал Песков."Об этом пока речи не идет", - добавил он в интервью "Известиям".
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владимир путин, владимир зеленский, россия, в мире
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, В мире
10:06 06.09.2022 (обновлено: 11:50 06.09.2022)
 
Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков

Песков сообщил, что для встречи Путина и Зеленского нужен фундамент договоренности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом пока речь не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", - сказал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 09:17Специальная военная операция на Украине
Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе
"Об этом пока речи не идет", - добавил он в интервью "Известиям".
 
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