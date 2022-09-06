https://ria.ru/20220906/zdravookhranenie-1814718794.html

Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач

Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач - РИА Новости, 06.09.2022

Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач

Задачи, которые стояли перед системой здравоохранения России в период пандемии, успешно выполнялись, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:35

2022-09-06T07:35

2022-09-06T07:35

общество

виктор фисенко

россия

пандемия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748494797_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_eb337466991983f5d6f89ce12b28a929.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Задачи, которые стояли перед системой здравоохранения России в период пандемии, успешно выполнялись, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко."Считаю, что задачи, которые стояли перед системой здравоохранения, успешно выполнялись", - сказал он на сессии Восточного экономического форума "Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире".Он отметил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко фактически в онлайн-режиме видел, какими ресурсами обладает каждое лечебное учреждение, которое оказывало помощь пациентам с COVID-19. В период пандемии количество перепрофилированных коек доходило до 30% от всего конечного фонда в стране, уточнил Фисенко."Мы могли оперативно управлять как койками, так и врачами... все это, конечно, крайне позитивно сказывалось в том плане, что это было эффективное управление системой здравоохранения и её ресурсами", - подчеркнул Фисенко.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220728/lekarstva-1805571182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, виктор фисенко, россия, пандемия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)