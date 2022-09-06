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Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач - РИА Новости, 06.09.2022
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Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач
Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач - РИА Новости, 06.09.2022
Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач
Задачи, которые стояли перед системой здравоохранения России в период пандемии, успешно выполнялись, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:35
2022-09-06T07:35
общество
виктор фисенко
россия
пандемия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Задачи, которые стояли перед системой здравоохранения России в период пандемии, успешно выполнялись, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко."Считаю, что задачи, которые стояли перед системой здравоохранения, успешно выполнялись", - сказал он на сессии Восточного экономического форума "Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире".Он отметил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко фактически в онлайн-режиме видел, какими ресурсами обладает каждое лечебное учреждение, которое оказывало помощь пациентам с COVID-19. В период пандемии количество перепрофилированных коек доходило до 30% от всего конечного фонда в стране, уточнил Фисенко."Мы могли оперативно управлять как койками, так и врачами... все это, конечно, крайне позитивно сказывалось в том плане, что это было эффективное управление системой здравоохранения и её ресурсами", - подчеркнул Фисенко.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, виктор фисенко, россия, пандемия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Виктор Фисенко, Россия, пандемия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
07:35 06.09.2022
 
Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач

Минздрав отчитался о выполнении стоящих в период пандемии перед здравоохранением задач

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПервый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Задачи, которые стояли перед системой здравоохранения России в период пандемии, успешно выполнялись, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
"Считаю, что задачи, которые стояли перед системой здравоохранения, успешно выполнялись", - сказал он на сессии Восточного экономического форума "Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире".
Он отметил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко фактически в онлайн-режиме видел, какими ресурсами обладает каждое лечебное учреждение, которое оказывало помощь пациентам с COVID-19. В период пандемии количество перепрофилированных коек доходило до 30% от всего конечного фонда в стране, уточнил Фисенко.
"Мы могли оперативно управлять как койками, так и врачами... все это, конечно, крайне позитивно сказывалось в том плане, что это было эффективное управление системой здравоохранения и её ресурсами", - подчеркнул Фисенко.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 14:02
Правительство одобрило проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ОбществоВиктор ФисенкоРоссияпандемияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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