https://ria.ru/20220906/zaytsevo-1814830368.html
Украинская бригада покидает позиции под Зайцево в ДНР
Украинская бригада покидает позиции под Зайцево в ДНР - РИА Новости, 06.09.2022
Украинская бригада покидает позиции под Зайцево в ДНР
Личный состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказывается выполнять приказы и покидает боевые позиции, следует из сводки российского Минобороны. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:52
2022-09-06T13:52
2022-09-06T15:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
зайцево
днр
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Личный состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказывается выполнять приказы и покидает боевые позиции, следует из сводки российского Минобороны."Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, с воздуха поражены пункты временного расположения подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Артемовска. Убиты до 250 военнослужащих и уничтожено более десяти единиц автомобильной и бронированной техники.Поселок Зайцево находится на окраине Горловки и часто подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, зайцево, днр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Зайцево, ДНР
13:52 06.09.2022 (обновлено: 15:13 06.09.2022)
Украинская бригада покидает позиции под Зайцево в ДНР
Минобороны: бригада ВСУ отказалась выполнять задачи и покидает позиции под Зайцево в ДНР