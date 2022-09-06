https://ria.ru/20220906/zapolyare-1814708641.html
Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД
Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД
Россия на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:51
2022-09-06T04:51
2022-09-06T04:51
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье, заявил в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.По его словам, НАТО стараниями США и их союзников наращивает присутствие в высоких широтах, в том числе в непосредственной близости от границ России."На Крайнем Севере неуклонно растет число проводимых альянсом масштабных учений и маневров, в последние годы в них все активнее вовлекались Финляндия и Швеция, несмотря на проводившуюся этими государствами до недавнего времени политику военного неприсоединения", - сказал он."Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье – стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера. Со временем станет известно и их конкретное содержание", - подчеркнул Беляев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/nato-1812817547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, нато, финляндия, в мире
Россия, США, НАТО, Финляндия, В мире
Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД
Дипломат Беляев заявил, что Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье