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Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
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Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД
Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД
Россия на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:51
2022-09-06T04:51
россия
сша
нато
финляндия
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье, заявил в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.По его словам, НАТО стараниями США и их союзников наращивает присутствие в высоких широтах, в том числе в непосредственной близости от границ России."На Крайнем Севере неуклонно растет число проводимых альянсом масштабных учений и маневров, в последние годы в них все активнее вовлекались Финляндия и Швеция, несмотря на проводившуюся этими государствами до недавнего времени политику военного неприсоединения", - сказал он."Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье – стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера. Со временем станет известно и их конкретное содержание", - подчеркнул Беляев.
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россия, сша, нато, финляндия, в мире
Россия, США, НАТО, Финляндия, В мире
04:51 06.09.2022
 
Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье, заявили в МИД

Дипломат Беляев заявил, что Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкС-400 "Триумф"
С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье, заявил в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
По его словам, НАТО стараниями США и их союзников наращивает присутствие в высоких широтах, в том числе в непосредственной близости от границ России.
"На Крайнем Севере неуклонно растет число проводимых альянсом масштабных учений и маневров, в последние годы в них все активнее вовлекались Финляндия и Швеция, несмотря на проводившуюся этими государствами до недавнего времени политику военного неприсоединения", - сказал он.
"Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье – стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера. Со временем станет известно и их конкретное содержание", - подчеркнул Беляев.
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