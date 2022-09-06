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Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь" - РИА Новости, 06.09.2022
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Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь"
Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь" - РИА Новости, 06.09.2022
Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь"
Роджер Уотерс, культовый британский музыкант и один из основателей Pink Floyd, выступил против поставок западных вооружений Киеву. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:03
2022-09-06T14:12
в мире
украина
россия
pink floyd
нато
уотерс роджер
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Роджер Уотерс, культовый британский музыкант и один из основателей Pink Floyd, выступил против поставок западных вооружений Киеву.Уотерс опубликовал 5 сентября на своей странице в соцсетях письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной."Если под "поддержкой Украины" вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не поможет и сейчас", — написал Уотерс. Он объясняет это тем, что главным зачинщиком конфликта выступает Вашингтон, находящийся на безопасном расстоянии от театра боевых действий, а также тем, что "поджигатели войны" уже заявили о том, что в их интересах, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. "Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт?" — подвел итог музыкант.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html
https://ria.ru/20220903/voyna-1814172607.html
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в мире, украина, россия, pink floyd, нато, уотерс роджер, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Pink Floyd, НАТО, Уотерс Роджер, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:03 06.09.2022 (обновлено: 14:12 06.09.2022)
 
Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь"

Основатель Pink Floyd Уотерс выступил против поставок западного вооружения на Украину

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Роджер Уотерс, культовый британский музыкант и один из основателей Pink Floyd, выступил против поставок западных вооружений Киеву.
Уотерс опубликовал 5 сентября на своей странице в соцсетях письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной.
Военнослужащий ВМС США - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:00
Американцы хотят открыть второй украинский фронт
"Если под "поддержкой Украины" вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не поможет и сейчас", — написал Уотерс. Он объясняет это тем, что главным зачинщиком конфликта выступает Вашингтон, находящийся на безопасном расстоянии от театра боевых действий, а также тем, что "поджигатели войны" уже заявили о том, что в их интересах, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.
"Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт?" — подвел итог музыкант.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащие армии Германии - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 04:09Специальная военная операция на Украине
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В миреУкраинаРоссияPink FloydНАТОУотерс РоджерСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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