https://ria.ru/20220906/zapad-1814835368.html

Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь"

Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь" - РИА Новости, 06.09.2022

Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь"

Роджер Уотерс, культовый британский музыкант и один из основателей Pink Floyd, выступил против поставок западных вооружений Киеву. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:03

2022-09-06T14:03

2022-09-06T14:12

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нато

уотерс роджер

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Роджер Уотерс, культовый британский музыкант и один из основателей Pink Floyd, выступил против поставок западных вооружений Киеву.Уотерс опубликовал 5 сентября на своей странице в соцсетях письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной."Если под "поддержкой Украины" вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не поможет и сейчас", — написал Уотерс. Он объясняет это тем, что главным зачинщиком конфликта выступает Вашингтон, находящийся на безопасном расстоянии от театра боевых действий, а также тем, что "поджигатели войны" уже заявили о том, что в их интересах, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. "Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт?" — подвел итог музыкант.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

https://ria.ru/20220903/voyna-1814172607.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, pink floyd, нато, уотерс роджер, ситуация в днр и лнр