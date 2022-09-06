14:03 06.09.2022 (обновлено: 14:12 06.09.2022)
Основатель Pink Floyd призвал Запад "не подливать масла в огонь"
Основатель Pink Floyd Уотерс выступил против поставок западного вооружения на Украину
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Роджер Уотерс, культовый британский музыкант и один из основателей Pink Floyd, выступил против поставок западных вооружений Киеву.
Уотерс опубликовал 5 сентября на своей странице в соцсетях письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной.
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"Если под "поддержкой Украины" вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не поможет и сейчас", — написал Уотерс. Он объясняет это тем, что главным зачинщиком конфликта выступает Вашингтон, находящийся на безопасном расстоянии от театра боевых действий, а также тем, что "поджигатели войны" уже заявили о том, что в их интересах, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.
"Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт?" — подвел итог музыкант.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.