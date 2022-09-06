https://ria.ru/20220906/zapad-1814768792.html
Захарова назвала ставки Запада в противостоянии с Россией безумными
Захарова назвала ставки Запада в противостоянии с Россией безумными - РИА Новости, 06.09.2022
Захарова назвала ставки Запада в противостоянии с Россией безумными
Ставки западных стран в противостоянии с Россией настолько велики, что граничат с безумием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:09
2022-09-06T11:09
2022-09-06T11:09
восточный экономический форум
мария захарова
россия
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ставки западных стран в противостоянии с Россией настолько велики, что граничат с безумием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она с иронией отметила, что западным странам стоило бы определиться, в каком регионе мира вести провокационную деятельность: либо в Евразии, либо в Азии: "либо Россия, либо Китай"."Опять же к вопросу о ставках. Ваши ставки настолько безумны, это уже априори понятно, что вы не сможете вести войну информационно-политическую, гибридную, на два фронта. Но кризис либеральной тотальной диктатуры настолько тотален, что, видимо, других опций не было", - сказала Захарова, выступая в рамках ВЭФ."Никто сейчас Азию со стороны России никаким образом не агитирует против чего-то. Тот ужас, который охватывает Азиатско-Тихоокеанский регион от действий Запада на всех направлениях от дестабилизации ситуации вокруг Тайваня до экономических и энергетических санкций его невозможен было описать даже если бы мы хотели", - добавила она.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220825/evropa-1811927244.html
https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мария захарова, россия, в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Восточный экономический форум, Мария Захарова, Россия, В мире, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Захарова назвала ставки Запада в противостоянии с Россией безумными
Захарова: ставки Запада в противостоянии с Россией так велики, что граничат с безумием