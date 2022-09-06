https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html

Попытка третья и последняя: Запад сбрасывает козыри в войне с Россией

Попытка третья и последняя: Запад сбрасывает козыри в войне с Россией - РИА Новости, 06.09.2022

Попытка третья и последняя: Запад сбрасывает козыри в войне с Россией

Геополитический кризис в Европе вступает или уже вступил в новую фазу. И это, как слона в маленькой комнате, трудно не заметить. Удушить Россию экономически не... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:00

2022-09-06T08:00

2022-09-06T08:04

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россия

ссср

нато

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Геополитический кризис в Европе вступает или уже вступил в новую фазу. И это, как слона в маленькой комнате, трудно не заметить. Удушить Россию экономически не удалось (и не удастся), сломить на поле боя тем более не получилось. Как и раскачать общество изнутри тоже не вышло. Сплоченность социума и доверие решениям лидера страны показывают даже те соцопросы, что заведомо ангажированы и делаются оппонентами Кремля, чья беспристрастность по отношению к происходящему выглядит очень сомнительной.Время работает не на тех, кто ситуацию обострял из года в год и обострять продолжает, потому что их арсеналы пустеют. Как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.Карт в этой колоде становится все меньше, как и фигур на той самой "большой шахматной доске".Сейчас против нас делают ходы одновременно несколько игроков, они пытаются найти ту коллективную пешку, что способна выйти или быть выведенной в ферзи и в итоге решить исход этой партии.Партия эта стартовала, конечно, не в момент начала спецоперации. И не тогда, когда Россия предпринимала титанические усилия, чтобы заставить работать Минские соглашения. И не в 2014 году. И не в 2008-м. И даже не в начале нулевых, когда наша страна, вопреки всем занесенным в протокол обещаниям "ни на дюйм не продвигать НАТО на восток", получила членов альянса у своих границ.И не 25 декабря 1991 года эта партия началась, отнюдь не в день, когда перестал существовать Советский Союз. И даже не за десять лет до этого, когда Рейган обнародовал свою доктрину, целью которой было уничтожение СССР.Все началось значительно раньше, еще даже до Первой мировой войны, когда была сформулирована — сформулирована в эмиграции и не кем иным, как Владимиром Лениным, — национальная политика партии большевиков.Три статьи советского вождя и основателя СССР (первая — "Критические заметки по национальному вопросу" — вышла осенью 1913 года, вторая — "О праве наций на самоопределение" — увидела свет в середине 1914-го, последняя, самая, вероятно, известная и яркая — "О национальной гордости великороссов" — была напечатана в декабре 1914 года, то есть Первая мировая война в тот момент уже шла) не только стали фундаментом для создания Советского Союза, но и подвели бикфордов шнур к нему. И в нужный момент этот шнур запалили.В этих работах (на самом деле абсолютно и сегодня актуальных в качестве антирекомендаций, которым лучше не следовать, если хочешь сберечь государство и державу), собственно, и содержались все детали того, что сегодня именуется модным словом "методичка".Там было и про то, что "Россия воюет, чтобы подчинить себе соседние страны". Эта мысль подкрепляется такой вот цитатой из Энгельса: "Не может быть свободен народ, который угнетает другие народы". Основоположник ратовал за "отсутствие привилегий ни одной нации и ни одному языку", а также вводил в оборот словосочетание "чуженациональные коллективы".В восьмидесятые годы прошлого века те, кто кричал на всех углах о своем антикоммунизме и антибольшевизме, ювелирно точно использовали эти тезисы, чтобы разжечь межнациональную рознь (лозунги и идеи били не только и не столько по политике, сколько по экономике и тем трудностям, которые испытывал СССР), а затем под валом иногда справедливого, а порой и инспирированного и накачанного яростью общественного гнева ("Вы что же, против воли народа хотите идти? Как это недемократично!") поставить перед совершившимся фактом.Чудовищный гнет экономических проблем, созданный, как мы сегодня уже знаем, не только потому, что советская экономика была неэффективной, но и потому, что ее лишили возможности стать эффективной, не предоставив, например, инвестиции — без фиги в кармане, на тех условиях, на которых займы давали, к примеру, странам бывшего СЭВ. И добавили груз сложностей, связанных с национальным самоопределением.Разделяя, властвуй. Старинная формула тогда обеспечила успех.Сегодня, просто вот в эти дни, старый и грязный от копоти горшок с вонючим содержимым этого варева вновь поставили греться. Пока на маленький, как пишут в кулинарных рецептах, огонь. Пока лишь вбросив тему "деколонизации России". Вбросив (без них, конечно, не обойтись) с помощью разнообразных "союзов меча и орала" и "же не манж па сис жур" "отцов демократии". Собраньица и собирашечки, чтобы прокричать свои вечные "сопелки и хрипелки", словесный мусор которых маскирует главную и неизменяемую идею — развал страны.И не надо в ужасе размахивать руками, что этого "не может быть, потому что не может быть никогда", поскольку абсолютно бессмысленные и глупые формулы сейчас покатятся по всем нужным и популярным медийным западным площадкам.Включатся ответственные журналисты, редакторы крупных и влиятельных издательств закажут вполне квалифицированным авторам книги. Тема будет, хоть и с вариациями, единственная — "как нынешняя Россия стала тюрьмой народов". И как прогрессивному миру с этой "имперскостью" бороться. Более того, книги такие уже написаны. И даже опубликованы.В одной из них автор дорассуждалась до того, что заявила, будто "российская культура и русский язык на постсоветском пространстве в целом и в отношениях с Украиной в частности стали средством и способом подавления национального самосознания".Культура и язык, как выясняется, для России — не просто инструмент влияния, а оружие, направленное против соседей.А вы думали, что на Западе отменяют Чайковского потому, что он русский композитор? Вы ошиблись. Чайковского и Достоевского отменяют потому, что они — такие же гаубицы, как, к примеру, французские самоходные пушки "Цезарь". И второе: Чайковский, Пушкин, Бродский, Достоевский — они же, в отличие от гаубиц, не ржавеют. И всегда могут быть, как считает "весь цивилизованный мир", использованы "воинственно настроенной Россией".Это, так сказать, внешняя оценка.Есть и внутренняя — мир соцсетей, когда не думают, а распространяют, в любую секунду могут наводнить ролики, где речь пойдет не о Чайковском и не о Паустовском, а о том, как якобы дискриминируют тех, кто говорит на одном из национальных языков, живя в республике, входящей в Российскую Федерацию. И неважно, что изложенное в нехитром видео — вранье. Главное — что и тут тема вброшена. И отработана.Да, с точки зрения формальной логики цель, обозначенная как "деколонизация", выглядит горячечным бредом. Да, с точки зрения объективных факторов — гладко работающей экономики и сплоченного общества — разглагольствовать на темы этой самой "деколонизации" можно, если рассуждающим заплатили большие деньги, либо если они, эти говорливые прогрессисты, пропустили прием лекарств.Но мы ни на секунду не должны забывать, что с той стороны, со стороны тех, кого мы считали не просто партнерами, но даже друзьями, вообще-то находятся самые настоящие хищники. Оттого что они мило улыбаются и дружелюбно держатся, натура их не меняется.Нынешний кризис, в котором Запад медленно, но верно, начинает увязать, на самом деле — совершенно не про свободу, демократию, права меньшинств (в России все это обеспечено и гарантировано законами, и те, кто поднимает на щит лозунг о притеснениях, на самом деле просто недобросовестные лгуны).Нынешний кризис — он про контроль. Над тем, что происходит в стране. И про суверенитет.Это то, что было в нашей истории утрачено. В первый раз полностью.Во второй раз ценой немыслимых жертв и усилий спасено.Осталась третья попытка. Она же и последняя.И в том, что схватка будет очень ожесточенной, сомнений нет. Как и в том, кто в ней победит. Вопрос в том, на что могут пойти те, кто сегодня против нас. Так что чуткость к происходящему, как и старое — доверяй, нет, все-таки не доверяй — лишними не будут.

https://ria.ru/20220905/volneniya-1814620519.html

https://ria.ru/20220905/britaniya-1814603602.html

https://ria.ru/20220902/istoriya-1813792458.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802921906.html

https://ria.ru/20220818/nastroeniya-1810361076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/kultura-otmeny-1809529694.html

https://ria.ru/20220616/militarizatsiya-1795938260.html

россия

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авторы, россия, ссср, нато