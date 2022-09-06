https://ria.ru/20220906/zaes-1814978159.html

Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС

Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совбеза ООН призвал договориться о создании периметра демилитаризации вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:39

2022-09-06T23:39

2022-09-06T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

энергодар

европа

запорожская аэс

оон

совет безопасности оон

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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совбеза ООН призвал договориться о создании периметра демилитаризации вокруг Запорожской АЭС.По его словам, сотрудники станции должны иметь возможность выполнять свои обязанности, а связь должна поддерживаться. "Сейчас самое время срочно согласовать конкретные меры по обеспечению безопасности района", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/ataki-1814970884.html

энергодар

европа

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в мире, антониу гутерреш, энергодар, европа, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон, украина