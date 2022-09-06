Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС
Генсек ООН Гутерреш призвал договориться о создании периметра демилитаризации вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совбеза ООН призвал договориться о создании периметра демилитаризации вокруг Запорожской АЭС.
"Следует добиться заключения соглашения о демилитаризованном периметре. В частности, это включало бы обязательство российских сил вывести военнослужащих и технику с территории этого периметра, а также обязательство украинских сил не входить на нее", - сказал Гутерреш.
По его словам, сотрудники станции должны иметь возможность выполнять свои обязанности, а связь должна поддерживаться. "Сейчас самое время срочно согласовать конкретные меры по обеспечению безопасности района", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.