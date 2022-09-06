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Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/zaes-1814978159.html
Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС
Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совбеза ООН призвал договориться о создании периметра демилитаризации вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:39
2022-09-06T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
энергодар
европа
запорожская аэс
оон
совет безопасности оон
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совбеза ООН призвал договориться о создании периметра демилитаризации вокруг Запорожской АЭС.По его словам, сотрудники станции должны иметь возможность выполнять свои обязанности, а связь должна поддерживаться. "Сейчас самое время срочно согласовать конкретные меры по обеспечению безопасности района", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, антониу гутерреш, энергодар, европа, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, ООН, Совет Безопасности ООН, Украина
23:39 06.09.2022
 
Гутерреш призвал договориться о периметре демилитаризации вокруг ЗАЭС

Генсек ООН Гутерреш призвал договориться о создании периметра демилитаризации вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совбеза ООН призвал договориться о создании периметра демилитаризации вокруг Запорожской АЭС.
"Следует добиться заключения соглашения о демилитаризованном периметре. В частности, это включало бы обязательство российских сил вывести военнослужащих и технику с территории этого периметра, а также обязательство украинских сил не входить на нее", - сказал Гутерреш.
По его словам, сотрудники станции должны иметь возможность выполнять свои обязанности, а связь должна поддерживаться. "Сейчас самое время срочно согласовать конкретные меры по обеспечению безопасности района", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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