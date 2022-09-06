https://ria.ru/20220906/zaes-1814972395.html

Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС

Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и Киев пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T22:35

2022-09-06T22:35

2022-09-06T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

антониу гутерреш

энергодар

запорожская аэс

киев

оон

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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и Киев пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/magate-1814948772.html

россия

энергодар

киев

украина

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