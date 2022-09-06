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Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС
Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и Киев пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:35
2022-09-06T22:35
2022-09-06T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
антониу гутерреш
энергодар
запорожская аэс
киев
оон
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и Киев пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Энергодар, Запорожская АЭС, Киев, ООН, Совет Безопасности ООН, Украина
22:35 06.09.2022 (обновлено: 22:42 06.09.2022)
Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС
Генсек ООН Гутерреш призвал Москву и Киев пообещать не вести боевые действия в районе ЗАЭС