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Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/zaes-1814972395.html
Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС
Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и Киев пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:35
2022-09-06T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
антониу гутерреш
энергодар
запорожская аэс
киев
оон
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и Киев пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, россия, антониу гутерреш, энергодар, запорожская аэс, киев, оон, совет безопасности оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Энергодар, Запорожская АЭС, Киев, ООН, Совет Безопасности ООН, Украина
22:35 06.09.2022 (обновлено: 22:42 06.09.2022)
 
Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС

Генсек ООН Гутерреш призвал Москву и Киев пообещать не вести боевые действия в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и Киев пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции.
"В качестве первого шага российские и украинские силы должны взять на себя обязательство не вести никаких военных действий в направлении станции или с территории АЭС. Запорожский объект и его окрестности не должны быть целью или площадкой для военных операций", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 19:43Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАнтониу ГутеррешЭнергодарЗапорожская АЭСКиевООНСовет Безопасности ООНУкраина
 
 
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