Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/zaes-1814969704.html
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:12
2022-09-06T22:22
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
в мире
василий небензя
украина
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
ООН, 6 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС."По сути она не милитаризована. Там нет снаряжения. Там только физическое присутствие охраны, которая охраняет станцию. Там нет артиллерии. Только грузовики, которые привозят военнослужащих", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220906/zaes-1814943801.html
россия
украина
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская аэс, в мире, василий небензя, украина, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, В мире, Василий Небензя, Украина, Энергодар
22:12 06.09.2022 (обновлено: 22:22 06.09.2022)
 
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС

Постпред России при ООН Небензя назвал призывы демилитаризовать ЗАЭС несерьезными

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС.
"Это несерьезно. Потому что если мы демилитаризуем ее, украинцы тут же войдут туда. Мы защищаем станцию", - сказал Небензя журналистам.
"По сути она не милитаризована. Там нет снаряжения. Там только физическое присутствие охраны, которая охраняет станцию. Там нет артиллерии. Только грузовики, которые привозят военнослужащих", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 19:19Специальная военная операция на Украине
Слуцкий прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭСВ миреВасилий НебензяУкраинаЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала