https://ria.ru/20220906/zaes-1814969704.html
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:12
2022-09-06T22:12
2022-09-06T22:22
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
в мире
василий небензя
украина
энергодар
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ООН, 6 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС."По сути она не милитаризована. Там нет снаряжения. Там только физическое присутствие охраны, которая охраняет станцию. Там нет артиллерии. Только грузовики, которые привозят военнослужащих", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220906/zaes-1814943801.html
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россия, запорожская аэс, в мире, василий небензя, украина, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, В мире, Василий Небензя, Украина, Энергодар
22:12 06.09.2022 (обновлено: 22:22 06.09.2022)
Небензя прокомментировал призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС
Постпред России при ООН Небензя назвал призывы демилитаризовать ЗАЭС несерьезными