https://ria.ru/20220906/zaes-1814942073.html
Запорожские власти заявили, что угроза ЗАЭС исходит только от Украины
Запорожские власти заявили, что угроза ЗАЭС исходит только от Украины - РИА Новости, 06.09.2022
Запорожские власти заявили, что угроза ЗАЭС исходит только от Украины
Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС обеспечена, угрозы террористического характера исходят только от киевской власти, заявил председатель движения "Мы... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:06
2022-09-06T19:06
2022-09-06T19:15
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС обеспечена, угрозы террористического характера исходят только от киевской власти, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В докладе МАГАТЭ по итогам миссии на станцию говорится, что необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС."Защитная зона вокруг Запорожской АЭС создана и поддерживается силами безопасности России, угрозы террористического характера исходят только от украинских боевиков", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, стремление МАГАТЭ нивелировать все потенциальные риски аварии на ЗАЭС похвально, но для этого нужно было занять более жесткую позицию по принуждению киевской власти к режиму тишину."Доклад МАГАТЭ по большей части вышел ни о чем, а общими фразами здесь делу не поможешь. Армия России - единственная сила на сегодняшний день, кто реально спасает станцию от обстрелов террористов (Владимира) Зеленского, и как следствие - мир от потенциальной ядерной угрозы", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220829/avariya-1812782035.html
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в мире, магатэ, владимир рогов, россия, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС
19:06 06.09.2022 (обновлено: 19:15 06.09.2022)
Запорожские власти заявили, что угроза ЗАЭС исходит только от Украины
Член ВГА Рогов: вокруг ЗАЭС создали защитную зону, угроза исходит только от Украины