https://ria.ru/20220906/zaes-1814917637.html

МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями

МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями - РИА Новости, 06.09.2022

МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам миссии на Запорожскую АЭС считает необходимым гарантировать надежную коммуникацию ЗАЭС со всеми... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:02

2022-09-06T18:02

2022-09-06T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

михаил ульянов (дипломат)

россия

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

энергодар

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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам миссии на Запорожскую АЭС считает необходимым гарантировать надежную коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями, говорится в докладе Агентства.В этой связи они отметили, что "МАГАТЭ рекомендует обеспечить надежные и резервные средства и каналы связи, включая интернет и/или спутниковую связь, со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной и надежной эксплуатации объекта".На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814910624.html

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в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергодар