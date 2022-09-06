18:02 06.09.2022 (обновлено: 18:03 06.09.2022)
МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями
МАГАТЭ призвало гарантировать надежную коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам миссии на Запорожскую АЭС считает необходимым гарантировать надежную коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями, говорится в докладе Агентства.
"С самого начала конфликта наблюдается отсутствие средств и каналов связи. Этот критический недостаток только усугубляет существующие проблемы в поддержании безопасной и надежной работы электростанции при надлежащем нормативном надзоре и в обеспечении эффективного реагирования на местном, региональном, национальном и международном уровнях на любое событие в области ядерной безопасности", - заявили авторы доклада.
В этой связи они отметили, что "МАГАТЭ рекомендует обеспечить надежные и резервные средства и каналы связи, включая интернет и/или спутниковую связь, со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной и надежной эксплуатации объекта".
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.