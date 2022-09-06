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МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями - РИА Новости, 06.09.2022
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https://ria.ru/20220906/zaes-1814917637.html
МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями
МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями - РИА Новости, 06.09.2022
МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам миссии на Запорожскую АЭС считает необходимым гарантировать надежную коммуникацию ЗАЭС со всеми... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:02
2022-09-06T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
михаил ульянов (дипломат)
россия
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергодар
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам миссии на Запорожскую АЭС считает необходимым гарантировать надежную коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями, говорится в докладе Агентства.В этой связи они отметили, что "МАГАТЭ рекомендует обеспечить надежные и резервные средства и каналы связи, включая интернет и/или спутниковую связь, со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной и надежной эксплуатации объекта".На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814910624.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергодар
18:02 06.09.2022 (обновлено: 18:03 06.09.2022)
 
МАГАТЭ призвало гарантировать коммуникацию ЗАЭС с внешними организациями

МАГАТЭ призвало гарантировать надежную коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам миссии на Запорожскую АЭС считает необходимым гарантировать надежную коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями, говорится в докладе Агентства.
"С самого начала конфликта наблюдается отсутствие средств и каналов связи. Этот критический недостаток только усугубляет существующие проблемы в поддержании безопасной и надежной работы электростанции при надлежащем нормативном надзоре и в обеспечении эффективного реагирования на местном, региональном, национальном и международном уровнях на любое событие в области ядерной безопасности", - заявили авторы доклада.
В этой связи они отметили, что "МАГАТЭ рекомендует обеспечить надежные и резервные средства и каналы связи, включая интернет и/или спутниковую связь, со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной и надежной эксплуатации объекта".
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На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил Ульянов (дипломат)РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Энергодар
 
 
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