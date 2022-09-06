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В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом
В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 06.09.2022
В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС подпадают под критерии ООН, трактующие их как акты ядерного терроризма, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:36
2022-09-06T17:36
2022-09-06T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
юрий коков
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запорожская область
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обстрелы Киевом Запорожской АЭС подпадают под критерии ООН, трактующие их как акты ядерного терроризма, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков."Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом", - подчеркнул Коков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС - сообщения об обстрелах приходят ежедневно. Неоднократно снаряды попадали в хранилище радиоактивных отходов и другие здания станции, но пока утечки удается избежать.
https://ria.ru/20220906/zaes-1814831932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Замсекретаря Совбеза Коков назвал обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом