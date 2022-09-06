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В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/zaes-1814908433.html
В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом
В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 06.09.2022
В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС подпадают под критерии ООН, трактующие их как акты ядерного терроризма, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:36
2022-09-06T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
юрий коков
совет безопасности рф
украина
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обстрелы Киевом Запорожской АЭС подпадают под критерии ООН, трактующие их как акты ядерного терроризма, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков."Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом", - подчеркнул Коков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС - сообщения об обстрелах приходят ежедневно. Неоднократно снаряды попадали в хранилище радиоактивных отходов и другие здания станции, но пока утечки удается избежать.
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в мире, россия, юрий коков, совет безопасности рф, украина, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Юрий Коков, Совет Безопасности РФ, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
17:36 06.09.2022
 
В Совбезе назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом

Замсекретаря Совбеза Коков назвал обстрелы Киевом Запорожской АЭС ядерным терроризмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обстрелы Киевом Запорожской АЭС подпадают под критерии ООН, трактующие их как акты ядерного терроризма, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
"Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом", - подчеркнул Коков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС - сообщения об обстрелах приходят ежедневно. Неоднократно снаряды попадали в хранилище радиоактивных отходов и другие здания станции, но пока утечки удается избежать.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 13:56Специальная военная операция на Украине
Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЮрий КоковСовет Безопасности РФУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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