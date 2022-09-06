https://ria.ru/20220906/zaes-1814821488.html

На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока

На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока - РИА Новости, 06.09.2022

На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока

Шестой энергоблок выдает электроэнергию на Запорожской АЭС, идут работы по запуску пятого энергоблока, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:35

2022-09-06T13:35

2022-09-06T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

энергодар

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Шестой энергоблок выдает электроэнергию на Запорожской АЭС, идут работы по запуску пятого энергоблока, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."На ЗАЭС идут регламентные работы по запуску вновь пятого энергоблока. В связи с частичным уничтожением ЛЭП украинскими войсками была нештатная ситуация. Шестой энергоблок работает не в полную мощность, но все-таки работает, подает вырабатываемую электроэнергию", - сообщил Волга в эфире Первого канала.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/energodar-1814817050.html

энергодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская аэс