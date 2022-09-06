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На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/zaes-1814821488.html
На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока
На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока - РИА Новости, 06.09.2022
На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока
Шестой энергоблок выдает электроэнергию на Запорожской АЭС, идут работы по запуску пятого энергоблока, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:35
2022-09-06T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Шестой энергоблок выдает электроэнергию на Запорожской АЭС, идут работы по запуску пятого энергоблока, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."На ЗАЭС идут регламентные работы по запуску вновь пятого энергоблока. В связи с частичным уничтожением ЛЭП украинскими войсками была нештатная ситуация. Шестой энергоблок работает не в полную мощность, но все-таки работает, подает вырабатываемую электроэнергию", - сообщил Волга в эфире Первого канала.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская АЭС
13:35 06.09.2022 (обновлено: 13:52 06.09.2022)
 
На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока

Глава администрации Энергодара Волга: на ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Шестой энергоблок выдает электроэнергию на Запорожской АЭС, идут работы по запуску пятого энергоблока, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"На ЗАЭС идут регламентные работы по запуску вновь пятого энергоблока. В связи с частичным уничтожением ЛЭП украинскими войсками была нештатная ситуация. Шестой энергоблок работает не в полную мощность, но все-таки работает, подает вырабатываемую электроэнергию", - сообщил Волга в эфире Первого канала.
Минобороны РФ: ВСУ 15 раз обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС в течение суток
Вчера, 13:25Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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