13:35 06.09.2022 (обновлено: 13:52 06.09.2022)
На ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока
Глава администрации Энергодара Волга: на ЗАЭС ведут работы по запуску пятого энергоблока
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Шестой энергоблок выдает электроэнергию на Запорожской АЭС, идут работы по запуску пятого энергоблока, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"На ЗАЭС идут регламентные работы по запуску вновь пятого энергоблока. В связи с частичным уничтожением ЛЭП украинскими войсками была нештатная ситуация. Шестой энергоблок работает не в полную мощность, но все-таки работает, подает вырабатываемую электроэнергию", - сообщил Волга в эфире Первого канала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.