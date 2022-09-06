https://ria.ru/20220906/zaes-1814816826.html

Украинские войска обстреляли ЗАЭС

Украинские войска обстреляли ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска обстреляли ЗАЭС

В результате обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса, сообщил во вторник член главного РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:24

2022-09-06T13:24

2022-09-06T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. В результате обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса, сообщил во вторник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска открыли огонь по Энергодару и району Запорожской АЭС днем во вторник."Зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.

https://ria.ru/20220905/provokatsii-1814693114.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина