https://ria.ru/20220906/zaes-1814816826.html
Украинские войска обстреляли ЗАЭС
Украинские войска обстреляли ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска обстреляли ЗАЭС
В результате обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса, сообщил во вторник член главного РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:24
2022-09-06T13:24
2022-09-06T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814631613_0:328:800:778_1920x0_80_0_0_fc19e6d8c69704de847e7c0749959a7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. В результате обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса, сообщил во вторник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска открыли огонь по Энергодару и району Запорожской АЭС днем во вторник."Зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.
https://ria.ru/20220905/provokatsii-1814693114.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814631613_0:351:800:951_1920x0_80_0_0_343fd8e12667b9aa1e2d8605c189b45a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
13:24 06.09.2022 (обновлено: 13:27 06.09.2022)
Украинские войска обстреляли ЗАЭС
На ЗАЭС зафиксировали семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса