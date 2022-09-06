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Украинские войска обстреляли ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/zaes-1814816826.html
Украинские войска обстреляли ЗАЭС
Украинские войска обстреляли ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска обстреляли ЗАЭС
В результате обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса, сообщил во вторник член главного РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:24
2022-09-06T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. В результате обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса, сообщил во вторник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска открыли огонь по Энергодару и району Запорожской АЭС днем во вторник."Зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.
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в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
13:24 06.09.2022 (обновлено: 13:27 06.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли ЗАЭС

На ЗАЭС зафиксировали семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса

© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"Последствия обстрела Запорожской АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"
Последствия обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. В результате обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса, сообщил во вторник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Украинские войска открыли огонь по Энергодару и району Запорожской АЭС днем во вторник.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 23:39Специальная военная операция на Украине
Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти
"Зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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