https://ria.ru/20220906/yuanizatsiya-1814859686.html
Глава ВТБ Костин оценил риск "юанизации" российской экономики
Глава ВТБ Костин оценил риск "юанизации" российской экономики - РИА Новости, 06.09.2022
Глава ВТБ Костин оценил риск "юанизации" российской экономики
Российской экономике в ближайшее время не грозит "юанизация", однако юань гораздо удобнее и безопаснее для расчетов, чем доллар или евро, надо научиться... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:12
2022-09-06T15:12
2022-09-06T15:12
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
экономика
андрей костин (банкир)
втб
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российской экономике в ближайшее время не грозит "юанизация", однако юань гораздо удобнее и безопаснее для расчетов, чем доллар или евро, надо научиться эффективно с ним работать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая в студии Российского общества "Знание" на полях Восточного экономического форума.Банкир отметил, что в России уже есть сформировавшийся спрос на юани. Он привел данные SWIFT, согласно которым в июле РФ заняла третье место по использованию юаня для международных платежей. Кроме того, этим летом состоялись первые размещения юаневых облигаций в российской юрисдикции, напомнил он, добавив, что можно ожидать дальнейший рост активности в секторе таких облигаций, в первую очередь со стороны крупных экспортно ориентированных компаний."Безусловно, мы понимаем, что юань - пока не самая комфортная валюта в силу особенностей китайского финансового законодательства и ограничений, связанных с использованием этой валюты. Так что "юанизация" всей экономики нам, пожалуй, в ближайшее время не грозит", - отметил Костин."Однако в любом случае юань сегодня гораздо удобнее и безопаснее для нас, чем доллар или евро, и надо научиться эффективно с ним работать", - добавил глава ВТБ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, экономика, андрей костин (банкир), втб, россия
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Россия
Глава ВТБ Костин оценил риск "юанизации" российской экономики
Глава ВТБ Костин: российской экономике в ближайшее время не грозит "юанизация"
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российской экономике в ближайшее время не грозит "юанизация", однако юань гораздо удобнее и безопаснее для расчетов, чем доллар или евро, надо научиться эффективно с ним работать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая в студии Российского общества "Знание" на полях Восточного экономического форума.
Банкир отметил, что в России уже есть сформировавшийся спрос на юани. Он привел данные SWIFT
, согласно которым в июле РФ заняла третье место по использованию юаня для международных платежей. Кроме того, этим летом состоялись первые размещения юаневых облигаций в российской юрисдикции, напомнил он, добавив, что можно ожидать дальнейший рост активности в секторе таких облигаций, в первую очередь со стороны крупных экспортно ориентированных компаний.
"Безусловно, мы понимаем, что юань - пока не самая комфортная валюта в силу особенностей китайского финансового законодательства и ограничений, связанных с использованием этой валюты. Так что "юанизация" всей экономики нам, пожалуй, в ближайшее время не грозит", - отметил Костин.
"Однако в любом случае юань сегодня гораздо удобнее и безопаснее для нас, чем доллар или евро, и надо научиться эффективно с ним работать", - добавил глава ВТБ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.