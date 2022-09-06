https://ria.ru/20220906/yuan-1814702008.html

На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой

На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой - РИА Новости, 06.09.2022

На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой

Китайский юань имеет все шансы стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:06

2022-09-06T02:06

2022-09-06T02:34

экономика

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

шанхай

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Китайский юань имеет все шансы стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.Он напомнил, что в Шанхае стала действовать нефтяная биржа, где расчеты осуществляются в юанях, в них же и выставляются котировки. Кроме того, привел Сторчак данные зарубежных источников, доля юаня в глобальных резервах медленно приближается к 3%. "Это значит, что она становится совсем близкой к доле, например, "ветерана" резервности - фунта стерлингов. Но если для "англичанина" характерно постепенное уменьшение роли в международных расчетах, то для юаня это устойчивый обратный тренд – пусть небольшими темпами, но его доля увеличивается", - отметил Сторчак.Однако, здесь видна картина, когда китайские власти и китайский регулятор не форсируют процесс интернационализации юаня. "Но это их выбор", - заключил старший банкир ВЭБа.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html

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Максим Горбачев

экономика, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, шанхай, восточный экономический форум — 2022 (вэф)