02:06 06.09.2022 (обновлено: 02:34 06.09.2022)
На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой
Старший банкир ВЭБ Сторчак: у юаня есть возможность стать новой резервной валютой
Китайские юани. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Китайский юань имеет все шансы стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.
"Юань имеет самые прекрасные возможности для того, чтобы превратиться в резервную валюту как минимум такого обширного региона, который министерство иностранных дел Российской Федерации называет Большое Евразийское партнерство", - считает Сторчак.
Он напомнил, что в Шанхае стала действовать нефтяная биржа, где расчеты осуществляются в юанях, в них же и выставляются котировки. Кроме того, привел Сторчак данные зарубежных источников, доля юаня в глобальных резервах медленно приближается к 3%. "Это значит, что она становится совсем близкой к доле, например, "ветерана" резервности - фунта стерлингов. Но если для "англичанина" характерно постепенное уменьшение роли в международных расчетах, то для юаня это устойчивый обратный тренд – пусть небольшими темпами, но его доля увеличивается", - отметил Сторчак.
Однако, здесь видна картина, когда китайские власти и китайский регулятор не форсируют процесс интернационализации юаня. "Но это их выбор", - заключил старший банкир ВЭБа.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
26 августа, 08:00Рокировка по-китайски. Когда юань заменит доллар