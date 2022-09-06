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На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой - РИА Новости, 06.09.2022
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На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой
На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой - РИА Новости, 06.09.2022
На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой
Китайский юань имеет все шансы стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:06
2022-09-06T02:34
экономика
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
шанхай
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Китайский юань имеет все шансы стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.Он напомнил, что в Шанхае стала действовать нефтяная биржа, где расчеты осуществляются в юанях, в них же и выставляются котировки. Кроме того, привел Сторчак данные зарубежных источников, доля юаня в глобальных резервах медленно приближается к 3%. "Это значит, что она становится совсем близкой к доле, например, "ветерана" резервности - фунта стерлингов. Но если для "англичанина" характерно постепенное уменьшение роли в международных расчетах, то для юаня это устойчивый обратный тренд – пусть небольшими темпами, но его доля увеличивается", - отметил Сторчак.Однако, здесь видна картина, когда китайские власти и китайский регулятор не форсируют процесс интернационализации юаня. "Но это их выбор", - заключил старший банкир ВЭБа.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, шанхай, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Владивосток, Шанхай, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
02:06 06.09.2022 (обновлено: 02:34 06.09.2022)
 
На ВЭФ заявили, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой

Старший банкир ВЭБ Сторчак: у юаня есть возможность стать новой резервной валютой

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Китайский юань имеет все шансы стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.
"Юань имеет самые прекрасные возможности для того, чтобы превратиться в резервную валюту как минимум такого обширного региона, который министерство иностранных дел Российской Федерации называет Большое Евразийское партнерство", - считает Сторчак.
Он напомнил, что в Шанхае стала действовать нефтяная биржа, где расчеты осуществляются в юанях, в них же и выставляются котировки. Кроме того, привел Сторчак данные зарубежных источников, доля юаня в глобальных резервах медленно приближается к 3%. "Это значит, что она становится совсем близкой к доле, например, "ветерана" резервности - фунта стерлингов. Но если для "англичанина" характерно постепенное уменьшение роли в международных расчетах, то для юаня это устойчивый обратный тренд – пусть небольшими темпами, но его доля увеличивается", - отметил Сторчак.
Однако, здесь видна картина, когда китайские власти и китайский регулятор не форсируют процесс интернационализации юаня. "Но это их выбор", - заключил старший банкир ВЭБа.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаДальневосточный федеральный университетРусский (остров)ВладивостокШанхайВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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