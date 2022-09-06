https://ria.ru/20220906/vzryv-1814890579.html

МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве

МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве - РИА Новости, 06.09.2022

МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве

В результате взрыва у российского посольства в Кабуле погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:40

2022-09-06T16:40

2022-09-06T16:40

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В результате взрыва у российского посольства в Кабуле погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич, сообщил МИД РФ."Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 cентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич", - говорится в сообщении министерства."Выражаем соболезнования родным и близким покойных. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах", - добавили в ведомстве.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220905/vzryv-1814552685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, россия, кабул