МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве
МИД: при взрыве в Кабуле погибли второй секретарь Шах и специалист-эксперт Кужугет
© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В результате взрыва у российского посольства в Кабуле погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич, сообщил МИД РФ.
"Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 cентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич", - говорится в сообщении министерства.
"Выражаем соболезнования родным и близким покойных. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах", - добавили в ведомстве.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.