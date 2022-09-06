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МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве - РИА Новости, 06.09.2022
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МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве
МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве - РИА Новости, 06.09.2022
МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве
В результате взрыва у российского посольства в Кабуле погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:40
2022-09-06T16:40
в мире
афганистан
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В результате взрыва у российского посольства в Кабуле погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич, сообщил МИД РФ."Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 cентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич", - говорится в сообщении министерства."Выражаем соболезнования родным и близким покойных. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах", - добавили в ведомстве.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
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в мире, афганистан, россия, кабул
В мире, Афганистан, Россия, Кабул
16:40 06.09.2022
 
МИД назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при взрыве

МИД: при взрыве в Кабуле погибли второй секретарь Шах и специалист-эксперт Кужугет

© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В результате взрыва у российского посольства в Кабуле погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич, сообщил МИД РФ.
"Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 cентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич", - говорится в сообщении министерства.
"Выражаем соболезнования родным и близким покойных. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах", - добавили в ведомстве.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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