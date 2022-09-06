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В Бердянске прогремел взрыв - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/vzryv-1814856298.html
В Бердянске прогремел взрыв
В Бердянске прогремел взрыв - РИА Новости, 06.09.2022
В Бердянске прогремел взрыв
В центральной части Бердянска Запорожской области прозвучал взрыв, обстоятельства уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:02
2022-09-06T15:40
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. В центральной части Бердянска Запорожской области прозвучал взрыв, обстоятельства уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв. Обстоятельства произошедшего уточняются", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, взрыв произошел недалеко от здания администрации. "Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются", — сказал Рогов РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.
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бердянск, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов
15:02 06.09.2022 (обновлено: 15:40 06.09.2022)
 
В Бердянске прогремел взрыв

Член ВГА Рогов сообщил о взрыве в центральной части Бердянска

© Фото : Бердянск наш/TelegramДым на месте взрыва в Бердянске
Дым на месте взрыва в Бердянске - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Бердянск наш/Telegram
Дым на месте взрыва в Бердянске
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. В центральной части Бердянска Запорожской области прозвучал взрыв, обстоятельства уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв. Обстоятельства произошедшего уточняются", — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, взрыв произошел недалеко от здания администрации.
"Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются", — сказал Рогов РИА Новости.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.
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