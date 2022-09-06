https://ria.ru/20220906/vtb-1814841092.html

В ВТБ Private Banking назвали эффективные инструменты сохранения капитала

В ВТБ Private Banking назвали эффективные инструменты сохранения капитала - РИА Новости, 06.09.2022

В ВТБ Private Banking назвали эффективные инструменты сохранения капитала

Юань имеет значительный потенциал развития на российском рынке в качестве одной из наиболее ликвидных дружественных валют, которая единственная включена в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:26

2022-09-06T14:26

2022-09-06T14:26

новости компаний - экономика

втб

россия

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Юань имеет значительный потенциал развития на российском рынке в качестве одной из наиболее ликвидных дружественных валют, которая единственная включена в корзину Международного валютного фонда, заявил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегии" Дмитрий Брейтенбихер. Он участвует в работе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума."Кроме того, развитие логистических цепочек и увеличение объемов операций в международной торговле с использованием китайского юаня обеспечит приток валюты на российский рынок и повысит ликвидность пары CNY/RUB на внутреннем рынке", - отметил Брейтенбихер.По его словам, в этом году отмечается повышенное внимание со стороны клиентов к иностранному рынку недвижимости – около 40% всего проданного россиянам жилья за границей за последние полгода приходится на Турцию и ОАЭ. Привлекательность турецкого жилья, считает Брейтенбихер, заключается в том, что застройщики все чаще стали принимать оплату рублями, при это сделать это возможно напрямую на счета компаний. Сделку можно оформить дистанционно и воспользоваться рассрочкой или ипотекой. В ОАЭ клиенты предпочитают приобретать строящиеся объекты в инвестиционных целях. По оценкам экспертов, за год стоимость такой недвижимости может вырасти на 20%.Топ-менеджер также отметил, что ипотечные облигации в настоящее время становятся динамично развивающимся инструментом инвестирования. По состоянию на 1 июля этого года в обращении находится 40 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом 765,4 миллиарда рублей, что на 37% превышает результат за аналогичный период прошлого года. При этом ВТБ является одним из крупнейших игроков рынка ипотечных ценных бумаг. Доля кредитов банка, секьюритизированных "ДОМ.РФ", в общем портфеле составляет 16%.По мнению Брейтенбихера, внутренний потенциал российского фондового рынка сегодня по-прежнему предоставляет немало возможностей для инвестирования. Интересными для клиентов являются ценные бумаги российских нефтяных, газовых и добывающих компаний. "Российский рынок сегодня недооценен. Есть акции компаний, у которых большой потенциал роста, именно с точки рискового актива. Здесь важна правильная диверсификация – это основа устойчивости портфеля", - сказал представитель ВТБ.Он отметил, что седи клиентов Private Banking и "Привилегии" ВТБ спросом продолжает пользоваться физическое золото. С марта текущего года банк провел 1,8 тысяч сделок, продав 18 тонн драгоценного металла. Эксперты считают, что потенциальный спрос со стороны граждан на золото в слитках может достигать до 50 т в год - это 15% от производства всего золота в России."В краткосрочной перспективе существуют риски снижения цены золота как в долларовом, так и в рублевом выражении. Но оно по-прежнему остается хорошим инструментом диверсификации инвестиционного портфеля, и в долгосрочной перспективе можно ожидать его роста в цене как в рублях, так и в долларах, учитывая тенденцию на рост инфляции во всем мире", - сказал Брейтенбихер.Топ-менеджер также считает, что в условиях экономической изменчивости, необходимо инвестировать в собственное образование и развитие новых компетенций. "Знания - это тот инструмент, который останется с вами навсегда и позволит зарабатывать как на фондовом рынке, так и на любом другом", - считает руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегии.

https://realty.ria.ru/20220906/stroitelstvo-1814810195.html

https://ria.ru/20220906/vtb-1814786237.html

https://ria.ru/20220906/vtb-1814754757.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия