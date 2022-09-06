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ВТБ и Еврейская автономная область договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.09.2022
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ВТБ и Еврейская автономная область договорились о сотрудничестве
ВТБ и Еврейская автономная область договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.09.2022
ВТБ и Еврейская автономная область договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве заключил на ВЭФ-2022 банк ВТБ с Еврейской автономной областью, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:10
2022-09-06T12:10
новости компаний - экономика
втб
еврейская автономная область
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключил на ВЭФ-2022 банк ВТБ с Еврейской автономной областью, сообщает пресс-служба банка.Документ предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как разработка и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка развития промышленности, технического перевооружения и модернизации производств. также планируется совместная работа по развитию системы кредитования региональных предприятий и поддержке среднего и малого бизнеса.В рамках договоренностей ВТБ также планирует работу по дальнейшему развитию в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры.В октябре в столице Еврейской автономии откроется первый офис нового формата. Благодаря "умным технологиям" время ожидания для клиентов сокращается на треть, а эффективность работы таких отделений по сравнению с обычными – выше на 40%. Новый офис будет обслуживать корпоративных и частных клиентов."Соглашение затрагивает широкий круг задач в рамках социально-экономического развития Еврейской автономной области. Мы нацелены на активную работу с правительством по реализации наших договоренностей и готовы применять в регионе лучшие практики поддержки бизнеса. В портфеле ВТБ в регионе уже есть проекты в сфере ремонта и строительства дорог, в отрасли текстильной промышленности. Мы планируем расширять объемы финансирования региональных предприятий, предоставляя им эффективные решения и сервисы для развития и освоения новых возможностей", − сказал заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников, поставивший подпись под соглашением.В свою очередь губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выразил уверенность, что ВТБ продолжит оставаться партнером региона, увеличит свое присутствие на территории и будет максимально открыт для клиентов из Еврейской автономной области."А технологии, которые предлагает ВТБ, помогут сделать жизнь в регионе более комфортной для жителей области", – отметил Гольдштейн, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
https://ria.ru/20220906/vtb-1814772192.html
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новости компаний - экономика, втб, еврейская автономная область
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Еврейская автономная область
12:10 06.09.2022
 

ВТБ и Еврейская автономная область договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключил на ВЭФ-2022 банк ВТБ с Еврейской автономной областью, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как разработка и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка развития промышленности, технического перевооружения и модернизации производств. также планируется совместная работа по развитию системы кредитования региональных предприятий и поддержке среднего и малого бизнеса.
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В рамках договоренностей ВТБ также планирует работу по дальнейшему развитию в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры.
В октябре в столице Еврейской автономии откроется первый офис нового формата. Благодаря "умным технологиям" время ожидания для клиентов сокращается на треть, а эффективность работы таких отделений по сравнению с обычными – выше на 40%. Новый офис будет обслуживать корпоративных и частных клиентов.
"Соглашение затрагивает широкий круг задач в рамках социально-экономического развития Еврейской автономной области. Мы нацелены на активную работу с правительством по реализации наших договоренностей и готовы применять в регионе лучшие практики поддержки бизнеса. В портфеле ВТБ в регионе уже есть проекты в сфере ремонта и строительства дорог, в отрасли текстильной промышленности. Мы планируем расширять объемы финансирования региональных предприятий, предоставляя им эффективные решения и сервисы для развития и освоения новых возможностей", − сказал заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников, поставивший подпись под соглашением.
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ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем
В свою очередь губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выразил уверенность, что ВТБ продолжит оставаться партнером региона, увеличит свое присутствие на территории и будет максимально открыт для клиентов из Еврейской автономной области.
"А технологии, которые предлагает ВТБ, помогут сделать жизнь в регионе более комфортной для жителей области", – отметил Гольдштейн, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБЕврейская автономная область
 
 
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