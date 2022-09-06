https://ria.ru/20220906/vtb-1814786237.html

ВТБ и Еврейская автономная область договорились о сотрудничестве

ВТБ и Еврейская автономная область договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.09.2022

ВТБ и Еврейская автономная область договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключил на ВЭФ-2022 банк ВТБ с Еврейской автономной областью, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:10

2022-09-06T12:10

2022-09-06T12:10

новости компаний - экономика

втб

еврейская автономная область

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключил на ВЭФ-2022 банк ВТБ с Еврейской автономной областью, сообщает пресс-служба банка.Документ предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как разработка и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка развития промышленности, технического перевооружения и модернизации производств. также планируется совместная работа по развитию системы кредитования региональных предприятий и поддержке среднего и малого бизнеса.В рамках договоренностей ВТБ также планирует работу по дальнейшему развитию в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры.В октябре в столице Еврейской автономии откроется первый офис нового формата. Благодаря "умным технологиям" время ожидания для клиентов сокращается на треть, а эффективность работы таких отделений по сравнению с обычными – выше на 40%. Новый офис будет обслуживать корпоративных и частных клиентов."Соглашение затрагивает широкий круг задач в рамках социально-экономического развития Еврейской автономной области. Мы нацелены на активную работу с правительством по реализации наших договоренностей и готовы применять в регионе лучшие практики поддержки бизнеса. В портфеле ВТБ в регионе уже есть проекты в сфере ремонта и строительства дорог, в отрасли текстильной промышленности. Мы планируем расширять объемы финансирования региональных предприятий, предоставляя им эффективные решения и сервисы для развития и освоения новых возможностей", − сказал заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников, поставивший подпись под соглашением.В свою очередь губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выразил уверенность, что ВТБ продолжит оставаться партнером региона, увеличит свое присутствие на территории и будет максимально открыт для клиентов из Еврейской автономной области."А технологии, которые предлагает ВТБ, помогут сделать жизнь в регионе более комфортной для жителей области", – отметил Гольдштейн, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.

https://ria.ru/20220906/vtb-1814772192.html

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еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, еврейская автономная область