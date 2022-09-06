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ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке - РИА Новости, 06.09.2022
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ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке
ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке - РИА Новости, 06.09.2022
ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке
ВТБ предоставит 1,2 миллиарда рублей на строительство нового жилого комплекса (ЖК) во Владивостоке, финансирование предусматривает заключенное на ВЭФ-2022... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:20
2022-09-06T11:20
новости компаний - экономика
втб
жилье
владивосток
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит 1,2 миллиарда рублей на строительство нового жилого комплекса (ЖК) во Владивостоке, финансирование предусматривает заключенное на ВЭФ-2022 соглашение между ВТБ и одним из крупнейших застройщиков Приморского края – группой компаний "Эскадра", сообщает пресс-служба ВТБ.ЖК на 210 квартир строят на первой береговой линии Амурского залива, его планируется сдать в конце 2024 года. Общая площадь объекта составит почти 21 тысяча квадратных метров. Реализация проекта ведется с использованием счетов эскроу.Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров ГК "Эскадра" Борис Поздняков."Увеличение объемов жилищного строительства – один из ключевых факторов социально-экономического развития Дальнего Востока. Это необходимое условие для комфортного проживания в регионе, развития смежных отраслей, поддержания занятости населения, поэтому для ВТБ поддержка стройки имеет стратегическое значение. Мы готовы не только наращивать финансирование отрасли, но и делиться с дальневосточными партнерами накопленной экспертизой и аналитикой для реализации жилищных проектов любого масштаба", – сказал Бортников, комментируя подписанное соглашение.
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новости компаний - экономика, втб, жилье, владивосток
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Жилье, Владивосток
11:20 06.09.2022
 

ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит 1,2 миллиарда рублей на строительство нового жилого комплекса (ЖК) во Владивостоке, финансирование предусматривает заключенное на ВЭФ-2022 соглашение между ВТБ и одним из крупнейших застройщиков Приморского края – группой компаний "Эскадра", сообщает пресс-служба ВТБ.
ЖК на 210 квартир строят на первой береговой линии Амурского залива, его планируется сдать в конце 2024 года. Общая площадь объекта составит почти 21 тысяча квадратных метров. Реализация проекта ведется с использованием счетов эскроу.
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Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров ГК "Эскадра" Борис Поздняков.
"Увеличение объемов жилищного строительства – один из ключевых факторов социально-экономического развития Дальнего Востока. Это необходимое условие для комфортного проживания в регионе, развития смежных отраслей, поддержания занятости населения, поэтому для ВТБ поддержка стройки имеет стратегическое значение. Мы готовы не только наращивать финансирование отрасли, но и делиться с дальневосточными партнерами накопленной экспертизой и аналитикой для реализации жилищных проектов любого масштаба", – сказал Бортников, комментируя подписанное соглашение.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБЖильеВладивосток
 
 
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