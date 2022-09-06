https://ria.ru/20220906/vtb-1814772192.html
ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке
ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке - РИА Новости, 06.09.2022
ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке
ВТБ предоставит 1,2 миллиарда рублей на строительство нового жилого комплекса (ЖК) во Владивостоке, финансирование предусматривает заключенное на ВЭФ-2022... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:20
2022-09-06T11:20
2022-09-06T11:20
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит 1,2 миллиарда рублей на строительство нового жилого комплекса (ЖК) во Владивостоке, финансирование предусматривает заключенное на ВЭФ-2022 соглашение между ВТБ и одним из крупнейших застройщиков Приморского края – группой компаний "Эскадра", сообщает пресс-служба ВТБ.ЖК на 210 квартир строят на первой береговой линии Амурского залива, его планируется сдать в конце 2024 года. Общая площадь объекта составит почти 21 тысяча квадратных метров. Реализация проекта ведется с использованием счетов эскроу.Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров ГК "Эскадра" Борис Поздняков."Увеличение объемов жилищного строительства – один из ключевых факторов социально-экономического развития Дальнего Востока. Это необходимое условие для комфортного проживания в регионе, развития смежных отраслей, поддержания занятости населения, поэтому для ВТБ поддержка стройки имеет стратегическое значение. Мы готовы не только наращивать финансирование отрасли, но и делиться с дальневосточными партнерами накопленной экспертизой и аналитикой для реализации жилищных проектов любого масштаба", – сказал Бортников, комментируя подписанное соглашение.
https://ria.ru/20220906/vtb-1814754757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, жилье, владивосток
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Жилье, Владивосток