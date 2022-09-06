https://ria.ru/20220906/vtb-1814772192.html

ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке

ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке - РИА Новости, 06.09.2022

ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке

ВТБ предоставит 1,2 миллиарда рублей на строительство нового жилого комплекса (ЖК) во Владивостоке, финансирование предусматривает заключенное на ВЭФ-2022... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:20

2022-09-06T11:20

2022-09-06T11:20

новости компаний - экономика

втб

жилье

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит 1,2 миллиарда рублей на строительство нового жилого комплекса (ЖК) во Владивостоке, финансирование предусматривает заключенное на ВЭФ-2022 соглашение между ВТБ и одним из крупнейших застройщиков Приморского края – группой компаний "Эскадра", сообщает пресс-служба ВТБ.ЖК на 210 квартир строят на первой береговой линии Амурского залива, его планируется сдать в конце 2024 года. Общая площадь объекта составит почти 21 тысяча квадратных метров. Реализация проекта ведется с использованием счетов эскроу.Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров ГК "Эскадра" Борис Поздняков."Увеличение объемов жилищного строительства – один из ключевых факторов социально-экономического развития Дальнего Востока. Это необходимое условие для комфортного проживания в регионе, развития смежных отраслей, поддержания занятости населения, поэтому для ВТБ поддержка стройки имеет стратегическое значение. Мы готовы не только наращивать финансирование отрасли, но и делиться с дальневосточными партнерами накопленной экспертизой и аналитикой для реализации жилищных проектов любого масштаба", – сказал Бортников, комментируя подписанное соглашение.

https://ria.ru/20220906/vtb-1814754757.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, жилье, владивосток