https://ria.ru/20220906/vtb-1814754757.html

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем - РИА Новости, 06.09.2022

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил с правительством Хабаровского края соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:27

2022-09-06T10:27

2022-09-06T10:27

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

втб

хабаровский край

михаил дегтярев

денис бортников

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил с правительством Хабаровского края соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба банка.В рамках договоренностей ВТБ будет содействовать региону в реализации инвестиционных проектов и развитию региональной инфраструктуры, включая промышленный комплекс и жилищное строительство. Сотрудничество также нацелено на дальнейшее развитие системы кредитования для населения и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Банк продолжит работу по внедрению в регионе современных финансовых технологий и инфраструктуры."ВТБ много лет работает в Хабаровском крае и заинтересован в участии в проектах, которые выступают драйверами экономического и социального развития региона. Среди них ключевую роль играют меры поддержки среднего и малого бизнеса. Мы финансируем предприятия торговли, жилищного и коммерческое строительства, золотодобычи, транспорта и других важных для региональной экономики отраслей. В этом году банк нарастил кредитный портфель предприятий СМБ в регионе до 26 миллиардов рублей, треть объема приходится на льготные кредиты с господдержкой. Соглашение с правительством Хабаровского края позволит нам продолжать совместную эффективную работу в этом направлении, повышая доступность ресурсов для регионального бизнеса", − прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников.Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что регион в настоящее время активно развивается и есть необходимость в финансовой поддержке со стороны банков."Мы активно работаем над привлечением инвестиций в край. Поэтому для нас сегодня интересно участие крупных финансовых институтов, таких как ВТБ, с которыми мы могли бы двигаться вперед", - отметил Дегтярёв.Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае с начала года увеличился на 18% и составил 80,9 миллиарда рублей. Кредитный портфель физлиц превышает 55,8 миллиарда рублей (+8% с начала года).

https://ria.ru/20220906/vtb-1814753170.html

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хабаровский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

восточный экономический форум — 2022 (вэф), втб, хабаровский край, михаил дегтярев, денис бортников