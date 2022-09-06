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ВТБ профинансирует строительство супертраулера ГК "Океанрыбфлот" - РИА Новости, 06.09.2022
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ВТБ профинансирует строительство супертраулера ГК "Океанрыбфлот"
ВТБ профинансирует строительство супертраулера ГК "Океанрыбфлот" - РИА Новости, 06.09.2022
ВТБ профинансирует строительство супертраулера ГК "Океанрыбфлот"
ВТБ предоставит ГК "Океанрыбфлот" финансирование на 1,1 миллиарда рублей сроком на три года. Средства будут направлены на завершение строительства и оснащение... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:21
2022-09-06T10:21
новости компаний - экономика
втб
россия
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит ГК "Океанрыбфлот" финансирование на 1,1 миллиарда рублей сроком на три года. Средства будут направлены на завершение строительства и оснащение супертраулера "Владимир Бирюков", сообщает пресс-служба банка.ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с компанией в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Океанрыбфлот" Евгений Новоселов.Пресс-служба напоминает, что ВТБ поддерживает программу модернизации флота ГК "Океанрыбфлот", которая предусматривает строительство двух рыболовных супертраулеров, оснащенных современным оборудованием для рыбного промысла и переработки. Первое судно было передано компании в январе этого года. Завершение строительства второго с объемом вылова в сутки до 1,2 тонн запланировано на 2023 год."В этом году предприятия рыбопромышленного комплекса столкнулись с новыми вызовами и задачами. Для нас стратегически важно поддержать их в текущей ситуации и обеспечить ресурсами для реализации проектов развития. Новое судно позволит нашему партнеру расширить масштабы деятельности, увеличить количество рабочих мест, что внесет существенный вклад в развитие рыбопромышленной отрасли и всей экономики Камчатского края", − сказал Бортников, комментируя подписанное соглашение.По словам Новоселова, ВТБ уже несколько лет участвует в проектах по обновлению флота компании."При поддержке банка, несмотря на сложный период пандемии, мы получили новый супертраулер "Георгий Мещеряков". В новых реалиях задача по завершению строительства второго судна приобрела для нас еще большее значение. Мы связываем с ним большие планы по увеличению объемов добычи и переработки в условиях роста внутреннего спроса", − отметил генеральный директор ГК "Океанрыбфлот", слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
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новости компаний - экономика, втб, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Россия
10:21 06.09.2022
 

ВТБ профинансирует строительство супертраулера ГК "Океанрыбфлот"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит ГК "Океанрыбфлот" финансирование на 1,1 миллиарда рублей сроком на три года. Средства будут направлены на завершение строительства и оснащение супертраулера "Владимир Бирюков", сообщает пресс-служба банка.
ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с компанией в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Океанрыбфлот" Евгений Новоселов.
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ВТБ предлагает увеличить максимальную сумму дальневосточной ипотеки
Пресс-служба напоминает, что ВТБ поддерживает программу модернизации флота ГК "Океанрыбфлот", которая предусматривает строительство двух рыболовных супертраулеров, оснащенных современным оборудованием для рыбного промысла и переработки. Первое судно было передано компании в январе этого года. Завершение строительства второго с объемом вылова в сутки до 1,2 тонн запланировано на 2023 год.
"В этом году предприятия рыбопромышленного комплекса столкнулись с новыми вызовами и задачами. Для нас стратегически важно поддержать их в текущей ситуации и обеспечить ресурсами для реализации проектов развития. Новое судно позволит нашему партнеру расширить масштабы деятельности, увеличить количество рабочих мест, что внесет существенный вклад в развитие рыбопромышленной отрасли и всей экономики Камчатского края", − сказал Бортников, комментируя подписанное соглашение.
По словам Новоселова, ВТБ уже несколько лет участвует в проектах по обновлению флота компании.
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ВТБ планирует подключиться к реализации промышленной ипотеки
"При поддержке банка, несмотря на сложный период пандемии, мы получили новый супертраулер "Георгий Мещеряков". В новых реалиях задача по завершению строительства второго судна приобрела для нас еще большее значение. Мы связываем с ним большие планы по увеличению объемов добычи и переработки в условиях роста внутреннего спроса", − отметил генеральный директор ГК "Океанрыбфлот", слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
 
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