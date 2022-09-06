https://ria.ru/20220906/vtb-1814753170.html
ВТБ профинансирует строительство супертраулера ГК "Океанрыбфлот"
ВТБ профинансирует строительство супертраулера ГК "Океанрыбфлот" - РИА Новости, 06.09.2022
ВТБ профинансирует строительство супертраулера ГК "Океанрыбфлот"
ВТБ предоставит ГК "Океанрыбфлот" финансирование на 1,1 миллиарда рублей сроком на три года. Средства будут направлены на завершение строительства и оснащение... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:21
2022-09-06T10:21
2022-09-06T10:21
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит ГК "Океанрыбфлот" финансирование на 1,1 миллиарда рублей сроком на три года. Средства будут направлены на завершение строительства и оснащение супертраулера "Владимир Бирюков", сообщает пресс-служба банка.ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с компанией в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Океанрыбфлот" Евгений Новоселов.Пресс-служба напоминает, что ВТБ поддерживает программу модернизации флота ГК "Океанрыбфлот", которая предусматривает строительство двух рыболовных супертраулеров, оснащенных современным оборудованием для рыбного промысла и переработки. Первое судно было передано компании в январе этого года. Завершение строительства второго с объемом вылова в сутки до 1,2 тонн запланировано на 2023 год."В этом году предприятия рыбопромышленного комплекса столкнулись с новыми вызовами и задачами. Для нас стратегически важно поддержать их в текущей ситуации и обеспечить ресурсами для реализации проектов развития. Новое судно позволит нашему партнеру расширить масштабы деятельности, увеличить количество рабочих мест, что внесет существенный вклад в развитие рыбопромышленной отрасли и всей экономики Камчатского края", − сказал Бортников, комментируя подписанное соглашение.По словам Новоселова, ВТБ уже несколько лет участвует в проектах по обновлению флота компании."При поддержке банка, несмотря на сложный период пандемии, мы получили новый супертраулер "Георгий Мещеряков". В новых реалиях задача по завершению строительства второго судна приобрела для нас еще большее значение. Мы связываем с ним большие планы по увеличению объемов добычи и переработки в условиях роста внутреннего спроса", − отметил генеральный директор ГК "Океанрыбфлот", слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Россия
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит ГК "Океанрыбфлот" финансирование на 1,1 миллиарда рублей сроком на три года. Средства будут направлены на завершение строительства и оснащение супертраулера "Владимир Бирюков", сообщает пресс-служба банка.
ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с компанией в рамках проходящего во Владивостоке
Восточного экономического форума. Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников
и генеральный директор ГК "Океанрыбфлот" Евгений Новоселов.
Пресс-служба напоминает, что ВТБ поддерживает программу модернизации флота ГК "Океанрыбфлот", которая предусматривает строительство двух рыболовных супертраулеров, оснащенных современным оборудованием для рыбного промысла и переработки. Первое судно было передано компании в январе этого года. Завершение строительства второго с объемом вылова в сутки до 1,2 тонн запланировано на 2023 год.
"В этом году предприятия рыбопромышленного комплекса столкнулись с новыми вызовами и задачами. Для нас стратегически важно поддержать их в текущей ситуации и обеспечить ресурсами для реализации проектов развития. Новое судно позволит нашему партнеру расширить масштабы деятельности, увеличить количество рабочих мест, что внесет существенный вклад в развитие рыбопромышленной отрасли и всей экономики Камчатского края", − сказал Бортников, комментируя подписанное соглашение.
По словам Новоселова, ВТБ уже несколько лет участвует в проектах по обновлению флота компании.
"При поддержке банка, несмотря на сложный период пандемии, мы получили новый супертраулер "Георгий Мещеряков". В новых реалиях задача по завершению строительства второго судна приобрела для нас еще большее значение. Мы связываем с ним большие планы по увеличению объемов добычи и переработки в условиях роста внутреннего спроса", − отметил генеральный директор ГК "Океанрыбфлот", слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.