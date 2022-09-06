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ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска
ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 06.09.2022
ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска
Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 250 военных украинских 54-й и 93-й механизированных бригад в ДНР, следует из сводки РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:29
2022-09-06T13:29
2022-09-06T13:36
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безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 250 военных украинских 54-й и 93-й механизированных бригад в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики", - говорится в документе.Отмечается, что в результате удара уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:29 06.09.2022 (обновлено: 13:36 06.09.2022)
ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: ВС России уничтожили до 250 украинских военных в районе Артемовска