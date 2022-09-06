https://ria.ru/20220906/vsu-1814819058.html

ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска

ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 06.09.2022

ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска

Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 250 военных украинских 54-й и 93-й механизированных бригад в ДНР, следует из сводки РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:29

2022-09-06T13:29

2022-09-06T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 250 военных украинских 54-й и 93-й механизированных бригад в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики", - говорится в документе.Отмечается, что в результате удара уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины