Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/vsu-1814819058.html
ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска
ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 06.09.2022
ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска
Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 250 военных украинских 54-й и 93-й механизированных бригад в ДНР, следует из сводки РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:29
2022-09-06T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 250 военных украинских 54-й и 93-й механизированных бригад в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики", - говорится в документе.Отмечается, что в результате удара уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:29 06.09.2022 (обновлено: 13:36 06.09.2022)
 
ВС России уничтожили до 250 солдат ВСУ в районе Артемовска

Минобороны: ВС России уничтожили до 250 украинских военных в районе Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 250 военных украинских 54-й и 93-й механизированных бригад в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник.
"Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики", - говорится в документе.
Отмечается, что в результате удара уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала